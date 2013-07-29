AB yeniden Mısır'ı ziyaret edecek

Ashton, yazılı açıklamasında, taraflardan gelen talep üzerine gerçekleştireceği ziyarette geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur ve uluslararası ilişkilerden sorumlu Yardımcısı Muhammed el Baradey, Savunma Bakanı Abdulfettah el-Sisi, geçici hükümetin diğer bazı üyeleri, Hürriyet ve Adalet Partisi yöneticileri dahil siyasi güçler ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geleceğini duyurdu.

Catherine Ashton, "Müslüman Kardeşler dahil her siyasi gurubun dahil edileceği bütünüyle kapsayıcı geçiş süreci olması gerektiği yönündeki mesajımızı pekiştirecek şekilde tüm taraflarla konuşmak için Mısır'a gidiyorum. Bu süreç mümkün olan en kısa sürede anayasal düzene, serbest ve adil seçimlere ve sivillerin önderliğindeki hükümete götürülmelidir" ifadesini kullandı.

Ashton, Mısır'da can kayıplarından derin esef duyduğunu belirterek, şiddetin sona ermesi çağrısında bulundu.

AB Yüksek Temsilcisi Ashton, darbenin ardından 17 Temmuz'da gerçekleştirdiği ilk Kahire ziyaretinde geniş kapsamlı temaslarda bulunmuş ve Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin serbest bırakılmasını talep etmişti.