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Yaşam
Deutsche Welle

AB yaz saatine son vermeyi düşünüyor

Saatlerin bir saat geri alınması özellikle uykuyu azaltması nedeniyle pek sevilmiyor

28 Ekim 2017 01:43

AB Komisyonu, yaz saati uygulamasının kaldırılmasına yönelik taleplerin incelemeye alındığını açıkladı. Komisyon sözcüsü, cuma günü Brüksel'de yaptığı açıklamada mevcut tüm verilerin değerlendirilmeye alındığını belirtti.

Açıklamada, değerlendirme sonrası bir sonuca ulaşıldığında kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi. Pazar günü sona erecek yaz saati uygulaması başından bu yana tartışılan bir uygulama. Kış saati uygulaması nedeniyle saatlerin bir saat geri alınacak olması birçok kişide, daha az uyunacağı için pek sevilmiyor.

Kamuoyu araştırma enstitüsü YouGov'un Almanya'da yaptığı bir ankete göre, katılımcıların yaklaşık yüzde 47'si kış saati uygulamasına geçilen pazar gününün sabahında uyku eksikliğini hissettiğini belirtti. Yine ankete katılanların yüzde 60'ı da yaz saati uygulamasının tamamen kaldırılmasından yana görüş belirtti.

Almanya'da yaz saati uygulaması ilk olarak Birinci Dünya Savaşı döneminde başlatıldı. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı arasında ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında uygulama kaldırılmıştı. 1980 yılında ise gündüz ışığından daha verimli yararlanabilmek adına yeniden uygulamaya koyulmuştu. Ancak gündüz ışığından ne kadar verim elde edildiği tartışmalı bir konu olmaya devam ediyor.

Avrupa Birliği'nde ise yaz saati uygulamasına yönelik ilk düzenleme ise 1981 yılında yapıldı.

dpa/GA/HS

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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