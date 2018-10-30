AB: Yaz saatine son vermek için üyeler arası uyum gerekir

Sibel Deniz / İstanbul, 30 Ekim (DHA) – Avrupa Birliği (AB) ulaştırma bakanları arasında, Pazartesi günü başlayan ve resmi olmayan ilk genel kurul toplantısı, AB üye ülkelerinin tatmin edici çoğunluğunun yaz saati uygulamasına bir son vermek istediklerini ortaya koydu.

Bu konuda Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, Fransa ve Danimarka henüz görüş bildirmemişken yalnızca Portekiz, Yunanistan ve Birleşik Krallık yaz saati uygulamasına son verilmesine şiddetle karşı çıktı.

AB komisyon üyesi Violeta Bulc ve şu anda ulaştırma alanında konsey toplantısına başkanlık eden Federal Başkan Norbert Hofer bu ilk önemli görüşmeyi bir başarı olarak görüyor ve AB ulaştırma bakanları konsey toplantısın olduğu aralık ayında ileriye dönük ortak bir görüşün bulunabileceği konusunda emin.

AB\'den yapılan açıklamada, \"Toplantıda, yaz saati uygulamasının sona erdirilmesi fikrinin yalnızca atılacak adımlar bilindiğinde ve bir etki değerlendirmesinin mevcut olduğu durumlarda uygulanabileceği konusunda genel bir görüş birliği vardı. Daha da önemlisi; bu uygulamanın ortak pazara ve ekonomiye herhangi bir zararının olmaması gerekiyor\" denildi ve şu bilgiler verildi:

\"Bakanlar bunun olmaması için komisyona çağrıda bulundu. Tarafların hepsi bu uygulamanın, Avrupa zaman dilimlerini \'yamalı bohçaya\' çevirmeyeceği bir çözümün bulunmasının zorunlu olduğuna işaret etti; bunun da, uygun bir zaman çizelgesi ile sağlanabileceğinin altı çizildi.\"

Komisyon üyesi Bulc, \"Gelecekte her ülkede hangi zaman diliminin kullanılması gerektiğine ilişkin

alınacak karar ülkelerin kendi yetkisi dâhilinde kalacaktır. Bu önemli kararın aceleyle alınmaması için

araştırmaların ve anketlerin yapılması gereklidir ki bu da zaman alacak. Kuşkusuz ki, biz de AB

ülkelerine bu zamanı vermeye hazırız\" dedi.

Başkan Hofer de konuşmasında şu konuların altını çizdi:

\"Komisyonun politik karar mercilerinden bekleneni yapmasından memnunum. Komisyon, kamuoyu fikrine cevap veriyor, vatandaşları dinliyor ve büyük çoğunluğun Avrupa çapında mevsimsel saat değişikliğine son verilmesi konusundaki isteğini gerçekleştirmeye çalışıyor.

\"Yine de bu konu, özellikle AB’nin üç farklı zaman dilimine sahip olmasından dolayı önemli zorlukları karşımıza çıkarmaktadır. Eğer şimdi mevsimsel saat değişikliğine son verirsek, bu ortak pazar için korkunç sonuçlara yol açabilir.\"

Aynı zamanda Hofer, şu anki sorunları çözmesi için üç çözüm yolu önerdi:

- İlk olarak, bu uygulamaya adapte olmak için daha fazla zaman verilmesi, bu da zaman çizelgesinin 2021’e kadar uzatılması demek.

- İkinci olarak, komisyonun uyum ve koordinasyondan sorumlu olacak bir koordinatör tayin etmesi.

- Son olarak da endişeleri azaltması için, öngörülmemiş sorunların çıkması durumunda Avrupa Komisyonu yeni bir yönerge sunmak zorunda olacağı bir korunma maddesi konulması. (Fotoğraflı)