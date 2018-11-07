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Ekonomi

AB Walt Disney'in "21st Centruy Fox"u almasını onayladı

İstanbul, 7 Kasım (DHA) - AB Komisyonu, Walt Disney'in 71

07 Kasım 2018 14:00

İstanbul, 7 Kasım (DHA) - AB Komisyonu, Walt Disney\'in 71.3 milyar dolar karşılığında Twenty First Century Fox\'u satın almasına \"koşullu onay\" verdi.
Komisyon satın almayı, Disney\'in Avrupa\'daki TV kanallarındaki paylarını satması koşuluna bağladı.
Buna göre Disney, hali hazırda Hearst ile ortak olduğu A+E Television Networks tarafından kontrol edilen History, H2, Crime & Investigation, Blaze ve Lifetime kanallarındaki paylarını satacak.
ABD Adalet Bakanlıağı da Disney\'in Fox\'u satın almasına Fox\'un 22  bölgesel kanalının satılması koşuluyla Haziran ayında onay vermişti.

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