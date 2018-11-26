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Ekonomi

AB veteriner ilaçları ve ilaçlı yemler için yeni önlemler duyurdu

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Kasım (DHA) – Avrupa Birliği, veteriner ilaçları ve ilaçlı yemlerdeki güvenliği ve uygunluğu arttırmak amacıyla antimikrobik dayanıklılığı arttırma mücadelesi için yeni önlemler duyurdu

26 Kasım 2018 20:51

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Kasım (DHA) – Avrupa Birliği, veteriner ilaçları ve ilaçlı yemlerdeki güvenliği ve uygunluğu arttırmak amacıyla antimikrobik dayanıklılığı arttırma mücadelesi için yeni önlemler duyurdu.
Avrupa Konseyi, yeni önlemlerin hayvan sağlığının korunmasına destek olmanın yanı sıra AB veteriner eczacılığı sektöründeki rekabeti arttıracağını duyurdu. Konsey önlemler kapsamında veteriner ilaç ürünleri, üretim, piyasaya sürülme ve ilaçlı yemler kullanımı üzerinde yeni regülasyonlar oluşturulduğunu, insan ve hayvanların kullandığı tıbbi ürünlerin gözetimi ve yönetimi kapsamında yeni prosedürler hazırlandığını ve bir Avrupa Ecza Ajansı (European Medicines Agency) kurulması için çalışmalara başlandığını duyurdu.
Avusturya Sürdürülebilirlik ve Turizm Başkanı ve Konsey Başkanı Elisabeth Köstinger, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:
“Söz konusu paket, antimikrobik dayanıklılık mücadelesinde bir dönüm noktasıdır çünkü bir yandan antimikrobik ve antibiyotiklerin daha tutumlu kullanılmasını, diğer bir yandan daha iyi ilaçlar ve ilaçlı yemler üretilmesini destekliyoruz. Söz konusu önlemler, hem halk sağlığı hem de AB veteriner eczacılığındaki rekabet için olumlu gelişmelerdir.”

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