AB, Venezuela'nın AB'deki diplomatik temsilcisini "istenmeyen kişi" ilan etti

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, kararın Venezuela'nın AB temsilcisi için aldığı aynı karara karşılık olduğu ifade edildi.

Sputnik'te yer alan habere göre Açıklamada, "AB, Venezuela'nın kararının tamamen haksız ve AB'nin üçüncü ülkelerle ilişkileri ve ortaklıkları geliştirme amacına ters düştüğünü değerlendirmektedir" ifadeleri yer aldı.

AB Konseyi, 23 Şubat'ta "demokrasi ve insan haklarına zarar verdikleri" gerekçesiyle Venezuelalı 19 yetkiliye yaptırım uygulama kararı alındığı açıklanmıştı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ülkedeki AB temsilcisini istenmeyen kişi ilan etmiş, kararın AB'nin Venezüellalı yetkililere yaptırım uygulaması nedeniyle alındığını açıklamıştı.

Caracas, 29 Haziran 2020'de de ülkedeki AB yetkilisini "istenmeyen kişi" ilan etmiş ve sonrasında bu kararından vazgeçmişti.