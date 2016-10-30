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Dünya
Deutsche Welle

AB ve Kanada CETA anlaşmasını imzaladı

Avrupa Birliği ve Kanada 7 yıldır üzerinde çalışılan CETA serbest ticaret anlaşmasını imzaladı.

30 Ekim 2016 19:15

Kanada ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Kapsamlı Ekonomi ve Ticaret Anlaşması (CETA) Pazar günü imzalandı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ticari sınırları kaldırmayı ve mal ticaretini kolaylaştırmayı amaçlayan anlaşmayı imzalamak için son anda Belçika'ya uçmayı kabul etti. 7 yıldır üzerinde çalışılan anlaşma geçen hafta Belçika'daki bir bölgenin muhalefetine takılmıştı.

İmza törenine Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB dönem başkanlığını elinde bulunduran Slovak Başbakan Robert Fico da katıldı.

Geçen hafta perşembe günü yapılması planlanan tören, anlaşmanın Belçika'nın Fransızca konuşulan Valon bölgesinin yerel meclisindeki oylamada reddedilmesi sonucu ertelenmişti. Ancak Valon bölgesindeki milletvekilleri bazı imtiyazlar karşılığında cuma günü anlaşmayı nihayet onaylamıştı. Anlaşmayla ilgili kördüğüm bu şekilde çözülürken, Belçika da CETA'yı cumartesi günü imzalamak için hazır hale gelmişti.

Gümrüklerin kaldırılıp standartların uyumlaştırılmasıyla her iki tarafa da avantajlar kazandıracak olan serbest ticaret anlaşmasıyla ilgili müzakereler 2009 yılında başlatılmıştı. CETA'dan yana olanlar serbest ticaretin ekonomik büyümeye katkıda bulunacağını savunurken, anlaşmaya karşı çıkanlar CETA'nın tröstlerin işine yarayacağını ve Valon bölgesi gibi ekonomik yapısı zayıf bölgeleri dezavantajlı duruma düşüreceğini öne sürüyorlardı.

©Deutsche Welle Türkçe

AP, AFP, dpa, Reuters / EC, SSB

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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