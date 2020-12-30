"AB ve Çin arasında yatırım anlaşmasına varıldı"

AB ile Çin arasında beklenen yatırım anlaşmasına varıldı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen "Yatırım anlaşması konusunda Çin'le prensipte uzlaştık" dedi.

Avrupa Birliği ve Çin, Çin pazarını daha fazla yabancı yatırımcıya açabilecek uzun dönemli yatırım anlaşmasında uzlaşmaya vardı. AB Komisyonu Başkanı Leyen ""Yatırım anlaşması konusunda Çin'le prensipte uzlaştık" dedi.

2013 yılında AB ile Çin arasında başlayan görüşmeler 7 yıl sonra sonuçlanabildi. Anlaşma sayesinde Çin’in otomotivden biyoteknolojiye kadar birçok pazarı yabancı yatırımcılara açılmış olacak.