AB ve BM'den sükunet ve soğukkanlılık çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarriç, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un, Türk hava sahasını ihlal eden Rus uçağının düşürülmesine ilişkin kaygı duyduğunu ilgili taraflara soğukkanlılığı koruma ve tansiyonun düşürülmesini çağrısında bulunduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk da Türk hava sahasını ihlal eden Rus savaş uçağının düşürülmesinin ardından resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rus jetinin düşürülmesinin ardından bu ortamda, herkes serinkanlı ve sakin kalmalı" ifadelerini kullanmıştı.

"Tansiyonun düşürülmesi için alınması gereken tüm acil önlemlerin alınmalı"

Radikal'in haberine göre, New York’taki BM Genel Merkezi’nde düzenlediği günlük basın toplantısında Türk hava sahasını ihlal eden Rus savaş uçağının düşürülmesi ile ilgili bir soruya yanıtlayan Stephane Dujarriç “Genel sekreter olan bitenleri izliyor ve Rus uçağının düşürülmesinden ciddi kaygılar duyuyor. Olayla ilgili ayrıntılı bir incelemenin yaşananları açıklığa kavuşturacağı ve benzer eylemlerin yeniden tekrarlanmasını önleyeceği umudunu taşıyor. Genel Sekreter ilgili tüm taraflara tansiyonun düşürülmesi için alınması gereken tüm acil önlemlerin alınmasını istedi” dedi.

Dujarriç, Genel Sekreter’in Suriye’de askeri harekatlarda, özellikle hava harekatlarında bulunan tüm taraflara, sivillerin korunması başta olmak üzere istenmeyen sonuçların önlenmesi için operasyonel önlemleri en üst düzeye çıkarmaları ve daha dikkatli davranmaları isteğinde bulunduğunu söyledi. Dujarriç, “Genel Sekreter bugün yaşanan uyarı niteliğindeki gelişmelerin bir kez daha bölgedeki şiddet içeren aşırılığa karşı mücadelede uluslararası birlik ve işbirliğine olan ihtiyacın altını çizdiğine inandığını belirtti. Bunun yanısıra, Suriye’deki trajik olayın acil bir çözüme ihtiyacı olduğu inancını yineledi” diye konuştu.

Düşürülen Rus uçağı BM Güvenlik Konseyi'nde gündeme gelmedi

Bu arada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı İngiltere'nin Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, Türkiye sınırında düşürülen Rus uçağının BM Güvenlik Konseyi'nde gündeme gelmediğini söyledi. Yaşanan olayın çok ciddi olduğunu belirten Rycroft dönem başkanı olarak üyelerin tekliflerine hazır olduklarını söyledi. Türk yetkililerle her düzeyde temas halinde olduklarını belirten Rycroft, bugün yaşanan olayın Suriye krizine siyasi çözüm bulunması konusundaki çabaların artırılması gerektiğini gösterdiğini belirtti.