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Ekonomi

AB ve Birleşik Krallık Brexit taslak belgesi üzerinde prensipte anlaştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Kasım (DHA) - Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık arasında devam eden Brexit müzakerelerinde taslak belgede uzlaşı sağlandığı duyuruldu

22 Kasım 2018 18:02

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Kasım (DHA) - Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık arasında devam eden Brexit müzakerelerinde taslak belgede uzlaşı sağlandığı duyuruldu.
AB Konsey Başkanı Donald Tusk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, \"AB ve Birleşik Krallık arasındaki gelecekteki ilişkileri düzenleyen siyasi deklarasyon taslağını 27 üye ülkeye gönderdim” dedi ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker\'in kendisine, müzakerelerde prensipte uzlaşı sağlandığını söylediğini ve siyasi deklarasyonun liderlerin onayına sunulacağını duyurdu.
AB ile Birleşik Krallık arasında geçen hafta 585 sayfalık taslak ayrılık belgesinde anlaşma sağlanmıştı ancak gelecekteki ilişkileri belirleyecek siyasi deklerasyon üzerinde müzakereler devam ediyordu.

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