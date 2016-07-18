AB ve ABD'den Türkiye'ye demokrasi uyarısı

AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini
ve ABD Dışişleri
Bakanı John Kerry, Brüksel'deki AB dışişleri bakanları toplantısı sonrasında
yaptıkları ortak açıklamada, Türk hükümetini darbe sonrası süreçte anayasal ve temel
haklara saygılı olmaya çağırdı.
Mogherini Türkiye'yi temel haklar ve hukukun üstünlüğünden uzaklaştırmaya hiçbir
gerekçe gösterilemeyeceğini belirterek, "Şu saatlerde Türkiye'de olup bitenler
konusundaki endişeleri paylaşıyoruz. Demokrasi, insan hakları ve temel özgürlüklere
saygıya ihtiyaç var" diye konuştu.
"İdam cezası uygulayan AB üyesi olamaz"
Türkiye'deki idam cezası tartışmalarına da değinen Mogherini, idam cezasını
yürürlüğe sokan bir ülkenin AB üyesi olamayacağı uyarısında bulundu. Mogherini,
Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi olduğunu ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin
Türkiye için de bağlayıcı olduğunu hatırlattı.
ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de darbe girişiminin
ardından Türk hükümetine itidal
ve istikrarı koruma çağrısı yaparak, demokratik kurumlara saygı
ve hukukun
üstünlüğü konusunda en yüksek standartlara uyulması çağrısında bulundu.
Mogherini ve Kerry, 'Türkiye'nin demokratik yollarla göreve gelmiş hükümetine
desteklerini' de yineledi.
Kerry: Gülen'le ilgili iddia değil,
kanıt lazım"
ABD Dışişleri Bakanı John Kerry Türkiye'den Fethullah Gülen ile ilgili kanıt
beklediklerini de bir kez daha tekrarladı.
Türkiye'nin Gülen ile ilgili yapılacak iade talebini destekleyecek kanıt üretmesi
gerektiğini kaydeden Kerry, "Türk Dışişleri Bakanı'ndan bize iddia değil kanıt
göndermelerini istedim… Sınırdışı sistemiyle ilgili pekçok ülkede geçerli soruşturma
standardına uygun gerçek kanıtlara ihtiyacımız var" diye konuştu.
Kerry, darbecilerin adalete teslim edilmesine şüphesiz destek sağlayacaklarını, ancak
bunun çok ötesine geçecek eylemlere girişilmemesi gerektiğini söyledi.
Alman hükümetinden idam uyarısı
Diğer yandan Alman hükümeti de Türkiye'de idam cezasının
yeniden yürürlüğe
sokulması tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.
Federal hükümet sözcüsü Steffen Seibert, haftasonunda yapılan bazı açıklamaların
'endişe verici' olduğunu belirterek, "İdam cezasını kesinlikle reddediyoruz. Türkiye,
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ek protokolünü imzalamış ve böylece idam
cezasının tamamen kaldırılması konusunda yükümlülük altına girmiştir" ifadesini
kullandı.
Seibert, 'Türkiye'de idam cezasının yeniden yürürlüğe sokulması AB ile üyelik
müzakerelerinin sona erdirilmesi sonucu doğuracaktır" dedi.