AB ve ABD'den Türkiye'ye demokrasi uyarısı

AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini

ve ABD Dışişleri

Bakanı John Kerry, Brüksel'deki AB dışişleri bakanları toplantısı sonrasında

yaptıkları ortak açıklamada, Türk hükümetini darbe sonrası süreçte anayasal ve temel

haklara saygılı olmaya çağırdı.

Mogherini Türkiye'yi temel haklar ve hukukun üstünlüğünden uzaklaştırmaya hiçbir

gerekçe gösterilemeyeceğini belirterek, "Şu saatlerde Türkiye'de olup bitenler

konusundaki endişeleri paylaşıyoruz. Demokrasi, insan hakları ve temel özgürlüklere

saygıya ihtiyaç var" diye konuştu.

"İdam cezası uygulayan AB üyesi olamaz"

Türkiye'deki idam cezası tartışmalarına da değinen Mogherini, idam cezasını

yürürlüğe sokan bir ülkenin AB üyesi olamayacağı uyarısında bulundu. Mogherini,

Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi olduğunu ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin

Türkiye için de bağlayıcı olduğunu hatırlattı.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de darbe girişiminin

ardından Türk hükümetine itidal

ve istikrarı koruma çağrısı yaparak, demokratik kurumlara saygı

ve hukukun

üstünlüğü konusunda en yüksek standartlara uyulması çağrısında bulundu.

Mogherini ve Kerry, 'Türkiye'nin demokratik yollarla göreve gelmiş hükümetine

desteklerini' de yineledi.

Kerry: Gülen'le ilgili iddia değil,

kanıt lazım"

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry Türkiye'den Fethullah Gülen ile ilgili kanıt

beklediklerini de bir kez daha tekrarladı.

Türkiye'nin Gülen ile ilgili yapılacak iade talebini destekleyecek kanıt üretmesi

gerektiğini kaydeden Kerry, "Türk Dışişleri Bakanı'ndan bize iddia değil kanıt

göndermelerini istedim… Sınırdışı sistemiyle ilgili pekçok ülkede geçerli soruşturma

standardına uygun gerçek kanıtlara ihtiyacımız var" diye konuştu.

Kerry, darbecilerin adalete teslim edilmesine şüphesiz destek sağlayacaklarını, ancak

bunun çok ötesine geçecek eylemlere girişilmemesi gerektiğini söyledi.

Alman hükümetinden idam uyarısı

Diğer yandan Alman hükümeti de Türkiye'de idam cezasının

yeniden yürürlüğe

sokulması tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Federal hükümet sözcüsü Steffen Seibert, haftasonunda yapılan bazı açıklamaların

'endişe verici' olduğunu belirterek, "İdam cezasını kesinlikle reddediyoruz. Türkiye,

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ek protokolünü imzalamış ve böylece idam

cezasının tamamen kaldırılması konusunda yükümlülük altına girmiştir" ifadesini

kullandı.

Seibert, 'Türkiye'de idam cezasının yeniden yürürlüğe sokulması AB ile üyelik

müzakerelerinin sona erdirilmesi sonucu doğuracaktır" dedi.