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Dünya

"AB ve ABD'nin yeni yaptırımları, Putin'in kızlarını hedef alabilir"

Buça'daki görüntülerin ardından AB ve ABD, yaptırımları ağırlaştırmak için harekete geçmişti

06 Nisan 2022 15:24

T24 Dış Haberler

ABD ve Avrupa Birliği'nin açıklaması beklenen yeni yaptırımların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızlarını hedef alabileceği belirtildi. 

Bloomberg ve Wall Street Journal'a konuşan plan hakkında bilgisi olan kaynaklar, yeni yaptırımlarla Rus lidere en yakın aile üyelerine yaptırım uygulanabileceğini söyledi. 

Kaynaklar, Putin'in kızları Maria Vorontsova ve Katerina Tikhonova'ya AB'nin mi, ABD'nin mi yoksa ikisinin de mi yaptırım uygulayacağı ile ilgili bir açıklamada bulunmadı. 

Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediğine dair kanıtların gündeme gelmesiyle AB bugün Rus kömürüne yasak getirmeyi, ülkenin 4 büyük partisiyle işlemleri durdurmayı ve çoğu Rus gemisine limanlarını kapamayı görüşecek. 

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