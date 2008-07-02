AB vatandaşları gözlem altında!

ABD’nin terör paranoyası AB ülkelerinde de hissedilecek. ABD ile AB arasında bu yıl içinde uygulamaya geçeceği öngörülen bir anlaşmaya göre, Amerikan güvenlik birimleri AB vatandaşlarının harcama, seyahat hatta İnternet geçmişlerine dahi erişebilecek. Anti-terör yasaları kapsamında ABD ile AB arasında süren müzakerelere bağlı olarak izin verilmesi beklenen izleme faaliyeti, terör şüphelileri için havayolu yolcu listelerinin taranması gibi artık rutin kabul edilen uygulamalardan biri. Anlaşmada dini inanç, politik görüş, sağlık ve cinsellikle ilgili verilerin toplanması kapsam dışı tutulurken, “yerel yasanın gereken önlemleri almaması durumunda” bu tür verilerin de toplanabilmesine yeşil ışık yakıldığı dikkat çekiyor.



Atlantik okyanusunun iki tarafındaki ulusların üst düzey güvenlik yetkililerince taslağı hazırlanan anlaşmanın, Avrupa yakasında mahremiyet ve gizlilikle yasaların bireyler lehine sıkı olması yüzünden, yakın gelecekte sıkıntılara sebep olması kaçınılmaz gibi. AB, vatandaşlarının eksik veya yanlış bilgiler neticesinde mağdur olmaları durumunda ABD hükümetine dava açabilme hakkı için bastırırken, ABD şikayetlerin, uzun dava süreçlerine takılmadan üst seviyede ele alınması taraftarı.

Bush yönetiminin gelecek Ocak ayında görevden ayrılmasından önce yürürlüğe girmesi beklenen anlaşmanın online güvenlik ve mahremiyet tartışmasına yeni boyutlar katacağı açık.



Guardian