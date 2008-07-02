T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

AB vatandaşları gözlem altında!

ABD ile AB arasında yakında yürürlüğe girmesi beklenen bir anlaşmaya göre Amerikan güvenlik birimleri AB ülkelerinin vatandaşlarını izleyebilecek

02 Temmuz 2008 03:00

ABD’nin terör paranoyası AB ülkelerinde de hissedilecek. ABD ile AB arasında bu yıl içinde uygulamaya geçeceği öngörülen bir anlaşmaya göre, Amerikan güvenlik birimleri AB vatandaşlarının harcama, seyahat hatta İnternet geçmişlerine dahi erişebilecek. Anti-terör yasaları kapsamında ABD ile AB arasında süren müzakerelere bağlı olarak izin verilmesi beklenen izleme faaliyeti, terör şüphelileri için havayolu yolcu listelerinin taranması gibi artık rutin kabul edilen uygulamalardan biri. Anlaşmada dini inanç, politik görüş, sağlık ve cinsellikle ilgili verilerin toplanması kapsam dışı tutulurken, “yerel yasanın gereken önlemleri almaması durumunda” bu tür verilerin de toplanabilmesine yeşil ışık yakıldığı dikkat çekiyor.

Atlantik okyanusunun iki tarafındaki ulusların üst düzey güvenlik yetkililerince taslağı hazırlanan anlaşmanın, Avrupa yakasında mahremiyet ve gizlilikle yasaların bireyler lehine sıkı olması yüzünden, yakın gelecekte sıkıntılara sebep olması kaçınılmaz gibi. AB, vatandaşlarının eksik veya yanlış bilgiler neticesinde mağdur olmaları durumunda ABD hükümetine dava açabilme hakkı için bastırırken, ABD şikayetlerin, uzun dava süreçlerine takılmadan üst seviyede ele alınması taraftarı.
Bush yönetiminin gelecek Ocak ayında görevden ayrılmasından önce yürürlüğe girmesi beklenen anlaşmanın online güvenlik ve mahremiyet tartışmasına yeni boyutlar katacağı açık.

Guardian

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar: "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım"...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24