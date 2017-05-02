AB: Üyelik neredeyse imkansız hâle geldi; Türkiye ile gelecekteki ilişkiler ekonomik temelli olabilir

Avrupa Birliği’nden (AB) üyelik müzakerelerinin geleceği hakkında dikkat çekici bir açıklama geldi. Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, "Türkiye’nin Avrupa perspektifinden uzaklaştığını ve gelecekteki ilişkilerin ekonomi temelli olabileceğini" söyledi. Hahn, Türkiye’de "basın özgürlüğü konusundaki sınırlamaların, kitlesel gözaltıların ve sivil hakların alanının daralmasının AB üyeliği için gerekli kriterlerin sağlanmasını şu an için neredeyse imkânsız hale getirdiği" yorumunu yaptı.

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Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Hahn, Reuters ajansıyla yaptığı söyleşide, iki tarafın yeni bir ilişki biçimi geliştirmesi gerektiği tezini yineledi. Söyleşinin öne çıkan bölümleri şöyle:

"En azından şu an herkes şunda hemfikir ki, Türkiye AB perspektifinden uzaklaşıyor. İlişkilerimizin odak noktası başka bir şey olmalı.

"Gelecekte ne yapılabileceğine, başka bir tür işbirliği başlatıp başlatamayacağımıza bakmalıyız. Ancak, Türkiye’yle üyelik müzakerelerinin öngördüğü ekonomi görüşmeler geçen yılın ocak ayından bu yana yapılmadı."

Hahn, Türkiye’de "basın özgürlüğü konusundaki sınırlamaların, kitlesel gözaltıların ve sivil hakların alanının daralmasının AB üyeliği için gerekli kriterlerin sağlanmasını şu an için neredeyse imkânsız hale getirdiği" yorumunu yaptı. Avrupa’nın kurallarının "müzakere edilemez olduğunu" belirten Hahn, birliğin "insan haklarına dair durumu müzakerelerden ayıramayacağının" altını çizdi.

AB’nin genişlemeden sorumlu üyesi, "Demokrasinin Türk versiyonu diye bir şey yoktur. Sadece bir tür demokrasi vardır. Türk halkı, özgür yaşamak konusunda Avrupalılarla aynı haklara sahiptir" dedi.

Hahn, "Türkiye’de yaşananlardan kısmen AB’nin sorumlu olup olmadığına" dair soruya şu yanıtı verdi: "Kimse suçsuz olduğunu iddia edemez. Fakat bir politika, her zaman için egemen bir devletin kararıdır… Kafanızda belirli bir vizyon varsa, anlamlı bir biçimde müdahale etmek zordur."

AB yetkilisi, üyelik müzakerelerinin gerektirdiği reformlar hakkında da şu yorumu yaptı: "Bu reformlar AB için değil, Türkiye vatandaşlarının iyiliği için yapılıyor. Mesele Avrupalılara hizmet etmek değil."

Hahn, önümüzdeki yılın başında AB üyesi ülkelere Türkiye’nin statüsünü netleştirmek için bir rapor sunacağını da söyledi. Reuters’a konuşan diplomatlar, raporun hemen hazırlanmayacak olmasını "AB’nin Ankara’yı rahatsız etmek istemediğinin göstergesi" olduğunu, AB’nin göçmenlerin Avrupa’ya girişi konusunda Türkiye’ye bağımlı olduğunu belirtti.