AB üyeliğinde İtalya'dan Türkiye'ye tam destek

Devlet ziyareti için İtalya'ya giden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya gelen İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano, İtalya’nın Türkiye’nin tam üyeliğine destek verdiğini söyledi.

Türkiye’nin AB üyeliği müzakerelerinin önünde siyasi blokajlar olduğunun altını çizen Gül, Türkiye’nin hedefinin müzakere sürecini başarıyla tamamlamak olduğunu kaydetti.

İtalya Cumhurbaşkanı Napolitano, Temmuz ayından itibaren Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı’nı devralacak olan İtalya’nın, Türkiye’yi daha güçlü bir şekilde destekleyeceğini kaydetti.

İki ülke arasında gelişen ekonomik ilişkilere dikkat çekilen görüşmede öne çıkan başlıklar şöyle:

İki cumhurbaşkanının görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında Napolitano, gelecek temmuz ayında AB dönem başkanlığını üstlenecek olan İtalya’nın Türkiye’nin AB üyeliğine tam destek verdiğini söyledi.

İtalya Cumhurbaşkanı Napolitano, 2009’da da kendisinin Türkiye’ye ziyarette bulunduğunu hatırlatarak, “Sayın Gül’ün gezisi benim ziyaretimin iadesi niteliğini taşıyor. O zamandan bu yana ülkelerimiz arasındaki ilişkiler daha da sıkılaştı” dedi.

Türkiye’nin, başta ABD ve Avrupa olmak üzere tüm dünyayı sarsan ekonomik krizden etkilenmediğini söyleyen Napolitano, Türkiye ile ekonomik işbirliğinin İtalya için öneminden bahsetti. Napolitano, “Sayın Gül’ün büyük bir işadamı heyetiyle birlikte burada olması boşuna değil, çünkü karşılıklı yatırımlar çok güçlü” dedi.

Gül ile Türkiye’nin AB üyeliği hususunda da görüştüklerini aktaran Napolitano, “İtalya yıllardır istikrarlı olarak Türkiye’nin AB üyeliğini güçlü şekilde destekliyor ve desteklemeye de devam edecek” dedi. Napolitano, NATO ortağı ve Akdeniz bölgesinde büyük bir ekonomik güç olan Türkiye’nin AB üyeliği önündeki engellerin kaldırılması ve müzakerelerin son hızla devam etmesini istediklerini de belirtti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de “Bu ziyaretimizle Türkiye ve İtalya arasındaki mevcut güzel ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağımıza inanıyorum. Roma ve İstanbul Akdeniz’in iki başkentiydi ve bugün de iki önemli şehridir” dedi.

“İtalya AB’nin önemli liderlerinden biri ve 2014’ün ikinci yarısında da dönem başkanı olacak” diyen Gül, İtalya’ya AB üyeliği konusundaki desteği için teşekkür etti.

Gül, “Türkiye’nin birinci hedefi müzakereleri başarıyla tamamlamak. Tam üyelik konusu, müzakereler tamamladıktan sonra konuşulacaktır ancak önce müzakere ivmesinin hızlandırılması gerektiğini düşünüyorum” dedi. Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin AB üyeliği müzakerelerinin önünde siyasi blokajlar olduğunu söyledi ve bu durumun müzakerelerin teknik vasfına aykırı olduğunu da vurguladı.

İtalya’nın Türkiye’nin 4. büyük ticaret ortağı olduğunu belirten Gül, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolara ulaştığını vurguladı.

“Türk ekonomisi Avrupa’nın çektiği sıkıntıları çekmemektedir” diyen Gül, “Son 4 senede 6 milyon istihdam yarattık. Türkiye ekonomisinin dinamizmi Avrupalı işadamları için fırsatlar sunmaktadır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Gül’e İtalya gezisinde eşi Hayrünnisa Gül, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Avrupa Birliği Bakanı, Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu ve milli takım teknik direktörü Fatih Terim’in yanı sıra çok sayıda işadamı da eşlik ediyor. Gül yarın da İtalyan-Türk iş forumunun açılışını yapacak.

