T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs
BBC Türkçe

AB, üye olmayan ülkelerden Schengen bölgesine seyahat yasağı getirilmesi üzerinde çalışıyor

16 Mart 2020 19:00

Avrupa Birliği'nin (AB), AB üyesi olmayan ülkelerden Schengen ülkelerine "gerekli" olmayan seyahatler dışındaki seyahatlere yasak getirilmesi üzerinde durduğu kaydedildi.

BBC'nin elde ettiği bir diplomatik belgede yer alan bilgilere göre, bu yasağın AB üyesi olup da Schengen bölgesi dışında kalan Hırvatistan, İrlanda, Kıbrıs ve İngiltere gibi ülkelerin vatandaşlarını kapsamayacak.

AB üyesi olmayan bir ülkenin vatandaşı olup da AB ülkelerinden birinde oturma izni olanlar da yasak kapsamına girmeyecek.

"Gerekli" seyahat kategorisi ise sağlık çalışanları, transit yolcular veya önemli ailevi nedenlerle seyahat edenleri kapsıyor.

Öneri düzeyinde olan belge, AB üyesi ülkeler tarafından henüz yayımlanmış olmadığı için ayrıntıları hakkında fazla şey bilinmiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KoronavirüsKoronavirüs yasakKoronavirüs seyahat yasağıseyahat yasağıSchengenSchengen vizesiSchengen bölgesiAvrupa Koronavirüs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24