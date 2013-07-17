AB Uluslararası anlaşmalarda İsrail'in 1967 sonrası sınırlarını tanımayacak

Avrupa Birliği, İsrail ile yapılacak anlaşmalarda ve verilecek fonlarda 1967 öncesi sınırların dışına çıkılmasını yasakladı. 2014’te yürürlüğe girecek uygulamaya göre, AB ülkeleri ile İsrail arasında yapılacak anlaşmalarda Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Golan Tepeleri’nin “İsrail Devleti toprağı olmadığını” belirten bir ifade yer alacak. 1967 sınırları dışında bulunan İsrail kurumları ile AB devletleri anlaşma yapamayacak ve fon sağlayamayacak. Sadece 1967 sınırları dışında yer alan İsrail Adalet Bakanlığı ve Hebrew Üniversitesi muaf tutulacak.

Uygulama çerçevesinde İsrail’in yerleşimlerinde üretilen malların ticareti ise yasaklanmıyor. AB’nin açıklamasında İsrail’in uluslararası toplum tarafından tanınan sınırlarıyla, Filistin toprakları arasında bir ayrım yapılması gerektiğine dikkat çekildi. 1975’teki AB-İsrail İşbirliği Anlaşması çerçevesinde AB, İsrail’e sosyal, kültürel, askeri ve ticari alanlarda fon sağlıyor. 2014-2020 yıllarını kapsayan finansal programda İsrail’e ekonomi, bilim, kültür, akademi ve spor alanlarında fon sağlamayı planlıyor. AB’nin İsrail’in bu bölgelerde kurduğu Yahudi yerleşimlerine karşı çıktığı biliniyor.

'İsrail'e saldırıdır'

Birliğin kararına İsrail’den sert tepki geldi. İsrail İskan Bakanı Uri Ariel, “Bu karar Yahudilere karşı ırkçılıkla lekelenmiştir. İsrail hükümeti ne olursa olsun bu karara uygun bir anlaşmaya imza atmamalıdır” diye konuştu. AFP’ye adını açıklamadan konuşan üst düzey bir yetkili “Bu olay İsrail’e karşı bir saldırıdır” dedi. Yetkili, “İş tartışmalı topraklara geldiğinde Avrupalılar büyük ülkeler yerine İsrail gibi küçük ülkelere saldırmayı tercih eder çünkü intikam alınmasından korkarlar. Ayrıca İsrail’in bu karardan son dakikada haberi oldu” diye ekledi. “Anlaşmalarımıza böyle bir madde koyamayız” diyen Dışişleri Bakanı Müsteşarı Zeev Elkin ise İsrail’in ekonomik açıdan büyük zarara uğrayacağını da ekledi.