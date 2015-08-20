AB ülkesi Slovakya Müslüman sığınmacı istemiyor



Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler "gönüllülük temelinde" Avrupa'ya gelen sığınmacılara kapılarını açma kararı almıştı. 5,5 milyon nüfuslu Slovakya, plan çerçevesinde 200 Suriyeli sığınmacıyı alabileceğini açıkladı.

'Burada cami yok, Müslümanların hoşuna gitmez'

Slovakya, Suriyeli mültecilerin Hrıstiyan olmasını şart koşuyor. BBC'ye konuşan İçişleri Bakanı sözcüsü İvan Metik, "800 Müslüman da alabilirdik, ama Slovakya'da tek bir cami dahi yok. Burası onların hoşuna gitmezdi" dedi.

Tutumlarının Müslümanlara ayrımcılık olmadığını vurgulayan Metik, "Biz zaten transit ülkesiyiz. Kimse Slovakya'da kalmak istemiyor zaten" dedi.

AB Komisyonu ve UNHCR'nin tepkisi

AB Komisyonu sözcüsü Annika Breithard, ayrımcılığın hiçbir şekline izin verilmeyeceğini söyledi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) AB ülkelerini sığınmacı alımında din faktörünü dikkate almamaya çağırdı.

Slovakya 2004 yılında AB'ye üye oldu. Slovakya'nın başkenti Bratislava'da haziran ayında düzenlenen sığınmacı karşıtı mitinge binlerce gösterici katılmış, AB bayrağını parçalayan göstericiler Arap kökenli oldukları belirtilen bir aileye taş ve şişe fırlatmıştı.

Doğu Avrupa ülkeleri sığınmacı istemiyor

Višegrad Grubu olarak da bilinen Orta Avrupa ülkeleri Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Slovakya, AB Komisyonu'nun "daha fazla sığınmacıya kapılarınızı açın" önerisi karşısında ortak tutum geliştirmişti.

Almanya'nın bu yıla ilişkin sığınmacı tahmini

Öte yandan Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, hükümetin bu yılki sığınmacı sayısıyla ilgili tahminini dün Berlin'de düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Eyalet temsilcileri ile yaptığı görüşmenin ardından konuşan Bakan de Maiziere, yaklaşık 800 bin sığınmacı ve mülteci beklediklerini belirtti.