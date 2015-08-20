T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

AB ülkesi Slovakya Müslüman sığınmacı istemiyor

Avrupa Birliği üyesi Slovakya, ülkeye alacağı 200 Suriyeli sığınmacının Hrıstiyan olmasını şart koşuyor.

20 Ağustos 2015 12:02


Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler "gönüllülük temelinde" Avrupa'ya gelen sığınmacılara kapılarını açma kararı almıştı. 5,5 milyon nüfuslu Slovakya, plan çerçevesinde 200 Suriyeli sığınmacıyı alabileceğini açıkladı.

'Burada cami yok, Müslümanların hoşuna gitmez'

Slovakya, Suriyeli mültecilerin Hrıstiyan olmasını şart koşuyor. BBC'ye konuşan İçişleri Bakanı sözcüsü İvan Metik, "800 Müslüman da alabilirdik, ama Slovakya'da tek bir cami dahi yok. Burası onların hoşuna gitmezdi" dedi.

Tutumlarının Müslümanlara ayrımcılık olmadığını vurgulayan Metik, "Biz zaten transit ülkesiyiz. Kimse Slovakya'da kalmak istemiyor zaten" dedi.

AB Komisyonu ve UNHCR'nin tepkisi

AB Komisyonu sözcüsü Annika Breithard, ayrımcılığın hiçbir şekline izin verilmeyeceğini söyledi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) AB ülkelerini sığınmacı alımında din faktörünü dikkate almamaya çağırdı.

Slovakya 2004 yılında AB'ye üye oldu. Slovakya'nın başkenti Bratislava'da haziran ayında düzenlenen sığınmacı karşıtı mitinge binlerce gösterici katılmış, AB bayrağını parçalayan göstericiler Arap kökenli oldukları belirtilen bir aileye taş ve şişe fırlatmıştı.

Doğu Avrupa ülkeleri sığınmacı istemiyor

Višegrad Grubu olarak da bilinen Orta Avrupa ülkeleri Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Slovakya, AB Komisyonu'nun "daha fazla sığınmacıya kapılarınızı açın" önerisi karşısında ortak tutum geliştirmişti.

Almanya'nın bu yıla ilişkin sığınmacı tahmini

Öte yandan Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, hükümetin bu yılki sığınmacı sayısıyla ilgili tahminini dün Berlin'de düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Eyalet temsilcileri ile yaptığı görüşmenin ardından konuşan Bakan de Maiziere, yaklaşık 800 bin sığınmacı ve mülteci beklediklerini belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Avrupa BirliğiSlovakyaSuriyeliHrıstiyanBirliğiAvrupaMüslümanlarınBakanıMetikMüslümanMüslümanlaraKomisyonuUNHCRAnnika BreithardMilletler Mülteciler Yüksek KomiserliğiBratislavaArapGrubuOrta Avrupa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24