AB ülkeleri ve Türkiye'nin 2019 yılı istihdam oranları belli oldu

Ajans Press’in EUROSTAT verilerinden elde ettiği bilgilere göre, çalışma çağında olup da çalışanların oranı, yani ''istihdam oranı" 2019'da Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 73,1, Türkiye’de ise yüzde 53,8 oldu.

Genç istihdam oranlarında ise Türkiye, Avrupa Birliği ortalamasına yakın: 2019 yılında AB ülkelerinde genç istihdam oranı yüzde 33,5, Türkiye'de ise 33,1 oldu. Türkiye’deki genç istihdam oranı 2018 yılına oranla düşüş gösterirken, 2005 yılından bugüne kadarki en düşük oranın yüzde 28,9 ile 2009 yılında olduğu görüldü.