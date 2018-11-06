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Bilim / Teknoloji

AB ülkeleri, dijital platformların yıllık ciroları oranında vergilendirilmesi konusunda anlaşamadı

Facebook, Google, Twitter, gibi dijital platformların yıllık ciroları oranında vergilendirilmesi tartışma konusu olmuştu

06 Kasım 2018 23:41

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Facebook, Google, Twitter, gibi dijital platformların yıllık ciroları oranında vergilendirilmesi  konusunda anlaşma sağlayamadı. 

AB üyesi 28 ülkenin maliye bakanlarını Brüksel'de bir araya getiren  Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısında dijital ekonominin  vergilendirilmesi konusu ele alındı.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, toplantıda bakanların dijital  hizmetlere vergi uygulanmasına yönelik düzenleme konusunu tartıştıkları  kaydedildi.

Müzakerelerin vergilendirilecek hizmetlerin kapsamı ile söz konusu  verginin ne kadar süre yürürlükte kalacağı konusuna odaklandığı belirtilen  açıklamada, AB içerisinde dijital  vergi konusunda teknik çalışmalarının  devam  edeceği,  4 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek ECOFIN toplantısında ortak karar  alınmaya çalışılacağı belirtildi.

Açıklamada, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) dijital  vergilerle ilgili kapsayıcı çözüm önerisine AB ülkelerinin uyacağına vurgu  yapıldı. AB Komisyonu'nun mart ayında açıkladığı dijital ekonominin  vergilendirilmesine yönelik taslak düzenleme teklifine göre, Avrupa'da faaliyet  gösteren Google, Facebook, Uber, Twitter, Airbnb ve Amazon gibi dijital  platformlar yıllık cirolarının yüzde 3'ü oranından vergi ödeyecekti.

Bu vergi, küresel çapta yıllık geliri 750 milyon avronun üzerinde olan  ve vergilendirilebilir gelirleri 50 milyon avroyu aşan dijital şirketlere yönelik  planlandı. AB'nin dijital vergiyi uygulamaya geçirmesi halinde yıllık 5 milyar  avroya yakın vergi toplanması hedefleniyordu.

Özellikle Fransa'nın desteklediği dijital vergi planına, ABD'nin kendi  şirketlerini korumak için misilleme yapacağı endişesi AB ülkelerini ayrıştıran  başlıklar arasında yer aldı. Dijital vergilerin yürürlüğe girmesi için bütün AB  ülkelerinin buna destek vermesi gerekiyordu.

 

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