AB ülkeleri arasında ilk defa: İrlanda, İsrail'in Filistin topraklarını "de-facto ilhak ettiğini" belirtti

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İrlanda'da hükümet parlamentoda önergeye destek vererek İsrail'in Filistin topraklarını "de-facto ilhakını" kınadı. İlk defa bir Avrupa Birliği ülkesi İsrail'le ilgili böyle bir ifade kullanmış oldu.

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, salı günü önergeye destek verdi ve "Filistinlilere yapılan adil olmayan davranışları" kınadığını belirtti. Coveney, hükümet desteklemeden önce önergeye Hamas'ın İsrail'e yaptığı roketli saldırıları da kınayan ifadeler eklenmesini istedi.

Parlamentoda konuşan Coveney, "İsrail'in yerleşim alanının genişlemesindeki hamlelerinin boyutu, hızı, stratejik doğası ve arkasındaki niyet bizi şu an sahada olanlar konusunda dürüst davranmamız gereken bir noktaya getirdi. Şu an olanlar de-facto ilhaktır" dedi.

İrlanda Dışişleri Bakanı, "Bu ifade benim veya buradaki kimsenin hafife alarak söyleyebileceği bir şey değil. Bunu söyleyen ilk AB ülkesiyiz. Söylediklerimiz yapılanların arkasındaki niyet ve etkisi konusundaki endişelerimizi gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Önergeyi sunan muhalefet partisi Sinn Féin'ın Dış İlişkiler Sözcüsü John Brady, "Açıkça şunu söylüyoruz; İsrail uluslararası hukuku ihlal ediyor" diye konuştu.