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Dünya
Deutsche Welle

AB üç milyon sığınmacı bekliyor

AB Komisyonu'nun tahminlerine göre, 2017 yılına kadar Avrupa'ya üç milyon sığınmacı gelecek. AB Komisyonu'nun ekonomiden sorumlu üyesi Pierre Moscovici, sığınmacıların ekonomi üzerine etkisinin olumlu olacağını söyledi.

05 Kasım 2015 19:15


Avrupa Birliği Komisyonu, 2015 - 2017 dönemine ilişkin ekonomik öngörü raporunu kamuoyuna açıkladı. Raporda dikkat çekici noktalardan biri de, Avrupa'nın halihazırda en önemli gündem maddesi olan sığınmacı akınına ilişkin tahminler. AB Komisyonu'nun tahminlerine göre, Avrupa'ya sığınmacı akını artacak ve 2017 yılına kadar kıtaya 3 milyon sığınmacı gelecek. Komisyon, 1 milyon sığınmacının bu yıl, 1,5 milyon sığınmacının gelecek yıl, diğer yarım milyon kişinin ise 2017'de Avrupa'ya geleceği öngörüsünde bulundu.

Avrupa Birliği'nin ekonomiden sorumlu üyesi Pierre Moscovici, sığınmacı akının Avrupa ekonomik büyümesi üzerinde 'zayıf fakat olumlu' bir etkisi olacağını söyledi. Moscovici, "Kısa dönemli olarak yapılan kamu harcamaları Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'yı artırırken, orta vadede ise işgücü arzının artmasının ekonomik büyümeyi olumlu etkileyeceği beklentisi içindeyiz" dedi.

Her gün Türkiye üzerinden 5 bin kişi geliyor

Birleşmiş Milletler, gelecek dört ay içinde Türkiye üzerinden Avrupa'ya gelecek sığınmacıların sayısını 600 bin olarak tahmin ediyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2015 Kasım - 2016 Şubat döneminde, günde ortalama 5 bin sığınmacının Avrupa'ya gelmesini bekliyor. Kuruluş yetkilileri, gelecek kış için mali kaynak ihtiyacını açıkladıkları Cenevre'de, 96 milyon dolar ek kaynak talebinde bulundu. Yetkililer, bu paranın Balkan rotası üzerindeki Yunanistan, Macaristan, Sırbistan, Slovenya ve Makedonya'yı desteklemek için kullanılmasının planlandığını açıkladı.

Almanya'da da İçişleri Bakanlığı bu yıl 800 bin sığınmacının ülkeye gelmesinin beklendiğini bildirmişti. İçişleri Bakanlığı, Ocak ile Ekim ayları arasında kaydı yapılan sığınmacı sayısının 758 bin 500 olduğunu duyurdu. Sadece Ekim ayı içinde Almanya'ya gelen sığınmacıların sayısının 181 bin 200 olduğu belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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