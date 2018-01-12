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AB: "Tutuklu gazetecilere özgürlük tanınmadan AB ile ilişkilerin düzelmesi beklenemez"

Avrupa Birliği'nde Türkiye açıklaması

12 Ocak 2018 17:23

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Türkiye'de tutuklu gazetecilere özgürlük tanınmadan AB ile ilişkilerin düzelmesi beklenemez" dedi. Almanya'daki hükümet kurma sürecine de değinen Juncker, uzlaşıdan son derece memnun olduklarını dile getirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn ile Türkiye ile Jean-Claude Juncker Türkiye'nin AB ilişkileri hakkında değerlendirmede bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn,Türkiye ile AB ilişkilerinin gerçekçi bir forma sokulması gerektiğini, sadece tatlı sözlerin yetmeyeceğini söyledi.

Hahn, Türkiye ile tam üyelik yerine kısa bir süre önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da gündeme getirdiği 'stratejik ortaklık' kurulabileceğini ve diğer AB üyelerinin de bu öneriyi tartışmalarını umduğunu belirtti.

Hahn, Türkiye'nin başta Almanya olmak üzere bazı AB ülkeleriyle yakınlaşma aramasıyla ilgili olarak "Sadece tatlı sözler yetmez. Önemli olan olgulardır ve bu olgular henüz değişmemiştir" dedi.

Johannes Hahn'ın ardından, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker da, "Türkiye'de tutuklu gazetecilere özgürlük tanınmadan AB ile ilişkilerin düzelmesi beklenemez" açıklamasında bulundu. Almanya'daki hükümet kurma sürecine de değinen Juncker, uzlaşıdan son derece memnun olduklarını dile getirdi.

 

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