AB, Türkiye'ye vizeyi kaldırmaya mı hazırlanıyor?

Avrupa Birliği, geri kabul anlaşmasının Türkiye tarafından kabul edilmesi halinde aşamalı olarak vizesiz dolaşım hakkını yürürlüğe koyabileceği bildirildi. Bu çerçevede birliğe üye ülkelerin, Avrupa Komisyonu’na, Türkiye ile aşamalı olarak vizesiz dolaşımı sağlayacak müzakereleri başlatma yetkisini vermesi bekleniyor.

Avrupa Birliği, Türkiye'ye vizesiz dolaşım hakkını tanımaya hazırlanıyor. Birliğe üye ülkelerin, Avrupa Komisyonu’na Türkiye ile aşamalı olarak vizesiz dolaşımı sağlayacak müzakereleri başlatma yetkisini vermesi bekleniyor.

Perşembe günü karara bağlanması beklenen yetki devrinin ardından komisyonun Adalet ve İçişlerinden Sorumlu Komiseri, Türkiye ile vize serbestliği anlaşmasını müzakere etme yetkisine sahip olacak.

Ankara ile vize serbestliği için müzakere edilecek yol haritasında Ankara'dan önce geri kabul anlaşmasını hayata geçirmesi istenecek. Türkiye'nin bu anlaşmayı 3 yıl boyunca sorunsuz bir şekilde hayata geçirmesi halinde, Ankara ile vize serbestliğini sağlayacak müzakereye başlanacak. Bir başka deyişle Ankara geri kabul anlaşmasını uygun bir şekilde uygularsa, Ankara'ya tüm Schengen ülkelerini kapsayacak şekilde serbest dolaşım hakkının verilmesi öngörülüyor.

Avrupa komisyonu kaynakları, geri kabul anlaşmasının imzalanması ve hayata geçmesi için üç ile dört yıllık bir gözlem süresinin bulunduğunu, bu sürenin ardından Türkiye'nin vizesiz dolaşım hakkına sahip olacağını belirtiyor.

Geri kabul anlaşması, 1 Temmuz tarihinden önce paraflanırsa, vize kolaylığına yönelik düzenlemeye 2013 içinde geçilebilecek.

2018'ten itibaren de Türk vatandaşları Schengen ülkelerine vizesiz dolaşım hakkına sahip olabilecek.

Daha önce geri kabul anlaşmasını imzalamayı reddeden Türkiye, anlaşmayı vizesiz dolaşım hakkını sağlayacak müzakere yetkisinin Avrupa Komisyonu’na devredilmesi halinde uygulayacağını belirtiyordu.

Fransa'da François Hollande'ın cumhurbaşkanı seçilmesi ve Almanya'nın konuyla ilgili çekincesini geri çekmesinin süreci hızlandırdığı belirtiliyor.

Türkiye'nin vize serbestliği karşılığında imzalaması istenen geri kabul anlaşması, Avrupa Birliği'nin yasadışı göçü engellemek için uygulamaya koyduğu bir yöntem. Anlaşmayı imzalayan ülkelerden gelen kaçak göçmenler aynen bu ülkeye geri gönderilebiliyor.