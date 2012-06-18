Dikkat, üç aylık pasaport kaldı!

Çipli pasaport ihalesinde Fransız Gemalto ve Malezyalı Iris firmalarının kapışması pasaport stoklarını bitirdi. 350 bin pasaport başvurusu beklerken acil ihtiyaç için alınan 1 milyon pasaport da sadece 3-4 ay için yeterli olacak.

Sabah Gazetesi'nden Barış Ergin'in haberine göre Başbakanlık Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün açtığı, çipli elektronik pasaport (e-pasaport) ihalesinde Fransız Gemalto ve ve Malezyalı Iris'in kapışması stoklardaki pasaportları bitirmesi vatandaşa yansıdı. İki firmanın düzenlenen ihalede birbirine dava açması üzerine emniyetin elinde pasaport kalmadı ve ihalesiz alım yapıldı.

Halihazırda 350 bin pasaport başvurusu beklerken acil ihtiyacı karşılamak için 1 milyon pasaport alımı yapıldı. Eldeki pasaportların sadece 3-4 ay kadar yeteceği belirtiliyor.

250 bin euro zarar

Acil alımda firmalar fiyatları da yükseltti. Önceki ihalede 1.69 euro fiyat belirlenirken iki firmadan alınan 1 milyon pasaport için tanesi 1.83 ve 2 euro ödendi. Acil olarak sırasıyla 600 bin ve 400 bin çipli pasaport alımı yapılırken oluşan fiyatlar nedeniyle kamuya da zarar yazıldı. Acil alım sonrası oluşan toplam zarar 250 bin euroya ulaştı. İlk ihalede iptal edilen fiyat düşünüldüğünde ise büyük bir zarardan dönüldüğü de gözleniyor. İlk ihalede fiyat 3 euro olarak belirlenmişti.

Güvenilir bulunmadığı için Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından iptal edilen ihale sonucu, bir türlü e-pasaport üretimine geçilemedi. Stoklardaki mevcut pasaportlar da tükenince Emniyet çok zor durumda kaldı.

1 ay önceden başvurun

Hac ve yaz sezonu açıldığı için pasaport bekleyen vatandaş sayısı da sürekli artıyor. Beş milyon adet çipli pasaport için imzaların atılması halinde bile en erken teslimatın eylül ayında yapılabileceği de belirtiliyor. Birkaç ay öncesine kadar birkaç günde verilen pasaportlar için artık bir ay önceden başvuru yapılması isteniyor.