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BBC Türkçe

'AB Türkiye'ye üyelik dışında bir teklif sunmalı'

"Brüksel'den ilk kez güncellenmiş bir Gümrük Birliği anlaşmasını koyabilecek somut bir adım geliyor"

25 Nisan 2017 06:35

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, Türkiye ile ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi için üye ülkeleri harekete geçmeye çağırdı.

AB üyesi ülkelerin yetki vermesi durumunda komisyonun harekete geçeceğini ve Brüksel - Ankara ilişkilerini tamamen yeniden düzenleyecek bir sürecin başlatılabileceğini söyledi.

AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla Brüksel'de görüşen Hahn, önerinin üye ülkelerin liderleriyle de müzakere edilmesini istiyor. İngiltere'de yayınlanan Financial Times gazetesi, Hahn'ın açıklamalarını "Brüksel'den ilk kez Türkiye'nin AB üyelik sürecini noktalayacak ve yerine güncellenmiş bir Gümrük Birliği anlaşmasını koyabilecek somut bir adım geliyor" diyerek yorumladı.

"Üyelik dışında ekonomik alanlarda işbirliği güçlendirilebilir"

Hahn, "Masayı tamamen temizleyelim ve gelecekte işbirliğinin nasıl olabileceğine bakalım. Varolan unsurların parçaları da bu gözden geçirmeye dahil edilebilir" diye konuştu.

Ankara - Brüksel ilişkilerinde istikrarın sağlanması gerektiğine vurgu yapan Hahn, "Mevcut durum sürdürülebilir değil" ifadesini kullandı ve taraflar arasındaki gerilimi düşürüp işbirliğini artıracak yeni bir yapının konuşulabileceğini söyledi. Genişlemeden sorumlu Komisyon üyesi Hahn, tarafların üyelik dışında ekonomik alanlarda işbirliğini güçlendirebileceğine inandığını ifade etti.

Türkiye'deki 16 Nisan referandumunun ardından Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş yönünde atılacak adımların AB'yi endişelendirdiğini söyleyen Hahn, Avrupa Konseyi'nin endişelerini paylaştığını belirtti ve referandum sonucu için 'tehlikeli bir geriye gidiş' olarak yorumladı.

Resmi olmayan sonuçlara göre referandumda seçmenlerin yüzde 51,4'lük bölümü cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi öngören 18 maddelik anayasa değişikliği için 'Evet' demişti.

Ancak muhalefetteki CHP ve HDP, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) henüz sandıklar kapanmadan aldığı mühürsüz zarfların da geçerli sayılması yönünde aldığı kararın yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle konuyu yargıya taşımıştı.

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