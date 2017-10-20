AB: Türkiye'ye sağlanan mali yardımlar gözden geçirilecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye'ye sağlanan katılım öncesi mali yardımların gözden geçirileceğini ve bu konuda yeni bir düzenleme teklifi hazırlayacaklarını söyledi.

Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin bitiminde basın toplantısı düzenleyen Juncker, Türkiye'ye sağlanan katılım öncesi mali yardımlarla ilgili olarak, "Fonları başka bir tarafa yöneltmeye ve muhtemelen aşağı indirmeye yönelik bir düzenleme teklifinde bulunma konusunda anlaştık" dedi.

Söz konusu fonların 3'te 1'lik kısmının sivil toplum, hukukun egemenliği, insan ve çocuk hakları ile ilgili alanlara yönelik olduğunu anımsatan Juncker, fonun bu alanlardaki kısmını artırma ihtimalleri bulunduğunu ifade etti. Juncker, katılım öncesi fonların, Türkiye'deki Suriyelilere yönelik kurulan sığınmacı fonuna aktarılmayacağını söyledi.

Tusk: Türkiye, tüm üye ülkelere saygı duymalı

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye'yle ilişkileri ele aldıklarını ve AB Komisyonu'na üyelik öncesi fonların kesilip kesilmemesi veya yeniden yönlendirilmesine ilişkin teklif hazırlaması için yetki verdiklerini belirtti.

Tusk, "Bu önemli bir tartışmaydı. Ankara'ya kapıyı açık tutmak istiyoruz. Fakat Türkiye'de şu andaki gerçeklik bunu zorlaştırıyor" diye konuştu. Tusk, "Türkiye AB ile ilişkilerinde tüm üye ülkelere saygı duymalı" dedi.

2014-2020 dönemi için ayrılan 4,5 milyar euronun şu ana kadar sadece 257 milyon eurosu Türkiye'ye gönderildi. Kesintiye gidilse bile bunun pratikte bir karşılığı bulunmuyor.