T24 LogoT24 Logo
Gündem

AB: Türkiye'ye sağlanan mali yardımlar gözden geçirilecek

"Ankara'ya kapıyı açık tutmak istiyoruz fakat Türkiye'de şu andaki gerçeklik bunu zorlaştırıyor"

20 Ekim 2017 19:41

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye'ye sağlanan katılım öncesi mali yardımların gözden geçirileceğini ve bu konuda yeni bir düzenleme teklifi hazırlayacaklarını söyledi.

Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin bitiminde basın toplantısı düzenleyen Juncker, Türkiye'ye sağlanan katılım öncesi mali yardımlarla ilgili olarak, "Fonları başka bir tarafa yöneltmeye ve muhtemelen aşağı indirmeye yönelik bir düzenleme teklifinde bulunma konusunda anlaştık" dedi.

Söz konusu fonların 3'te 1'lik kısmının sivil toplum, hukukun egemenliği, insan ve çocuk hakları ile ilgili alanlara yönelik olduğunu anımsatan Juncker, fonun bu alanlardaki kısmını artırma ihtimalleri bulunduğunu ifade etti. Juncker, katılım öncesi fonların, Türkiye'deki Suriyelilere yönelik kurulan sığınmacı fonuna aktarılmayacağını söyledi.

Tusk: Türkiye, tüm üye ülkelere saygı duymalı

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye'yle ilişkileri ele aldıklarını ve AB Komisyonu'na üyelik öncesi fonların kesilip kesilmemesi veya yeniden yönlendirilmesine ilişkin teklif hazırlaması için yetki verdiklerini belirtti.

Tusk, "Bu önemli bir tartışmaydı. Ankara'ya kapıyı açık tutmak istiyoruz. Fakat Türkiye'de şu andaki gerçeklik bunu zorlaştırıyor" diye konuştu. Tusk, "Türkiye AB ile ilişkilerinde tüm üye ülkelere saygı duymalı" dedi.

2014-2020 dönemi için ayrılan 4,5 milyar euronun şu ana kadar sadece 257 milyon eurosu Türkiye'ye gönderildi. Kesintiye gidilse bile bunun pratikte bir karşılığı bulunmuyor.

ETİKETLER

Jean Claude JunckerDonald TuskTürkiyeABSuriyesığınmacıyardımfon

İlgili Haberler

Merkel: Avrupa Komisyonu'ndan Türkiye'ye sağlanan üyelik öncesi fonların azaltılmasını istedik

Türkiye'nin 2018 yılında üyelik öncesi fondan 500 milyon euro alması öngörülüyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24