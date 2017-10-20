Merkel: Avrupa Komisyonu'ndan Türkiye'ye sağlanan üyelik öncesi fonların azaltılmasını istedik

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye verdiği üyelik öncesi fonların azaltılması için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Brüksel'de düzenlenen AB liderler zirvesinin ilk gününün sonunda gazetecilere açıklama yapan Merkel, "Avrupa Komisyonu'ndan Türkiye'ye gönderilen üyelik öncesi fonları incelemesini ve bu fonlarda sağduyulu bir indirime gitmesini talep ettik" dedi.

Merkel, "Türkiye'deki insan hakları durumu kabul edilemez durumda" dese de, Ankara ile üyelik müzakerelerinin tamamen sonlandırılmasına sıcak bakmadığını ifade etti ve "Türkiye ile konuşmaya devam etmeliyiz" diye konuştu.

AB, Türkiye'ye ne kadarlık bir ödeme yapıyor?

AB, 2014 - 2020 dönemi için Türkiye'ye 4,45 milyar euro üyelik öncesi fon aktarmayı kararlaştırmıştı. Ancak şu ana kadar bu tutarın sadece 360 milyon euroluk kısmı Ankara'ya gönderilmiş durumda. Türkiye'nin 2018 yılında üyelik öncesi fondan 500 milyon euro alması öngörülüyor.

Ancak Avrupa Parlamentosu'na (AP) sunulan bir teklifte bu tutarın 50 milyon euroya düşürülmesi önerilmişti. Teklifte ayrıca Türkiye-AB ilişkileri kötüleşmeye devam ederse, 30 milyon euroluk ilave bir kesinti yapılması çağrısında da bulunmuştu.

AP'ye sunulan teklifle ilgili oylamanın çarşamba günü yapılması bekleniyor. Parlamentonun kabul ettiği kararlar tavsiye niteliğinde oluyor ve bağlayıcılığı bulunmuyor.

Üyelik öncesi fonun dışında AB'nin Türkiye ile Mart 2016'da yaptığı göçmen krizi anlaşması kapsamında Brüksel Türkiye'ye 2016-2017 dönemi için 3 milyar euroluk bir kaynak aktarmayı taahhüt etmişti. Sontraki 2 yıllık dönem için de 3 milyar euroluk ikinci bir kaynak aktarımının yapılması kararlaştırılmıştı.

Merkel, göçmen krizi konusunda Ankara'ya taahhüt edilen bu ödemelerin yapılması gerektiğini ifade etti.