AB, Türkiye'ye 4.3 milyar Euro'luk yardımı kesiyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Komiseri Günther Oettinger, Türkiye’ye ödenmesi planlanan 4.3 milyar Euro'luk yardımın ödeneceğini düşünmediğini belirtti.

Almanya’da yayımlanan Bild gazetesine konuşan AB Komisyonu Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Komiseri Günther Oettinger, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye 2014 ile 2020 yılları arasında Türkiye’ye ödemeyi planladığı 4.3 milyar avroluk üyeliğe hazırlık yardımını ödeyeceğini düşünmediğini belirtti. Oettinger şunları söyledi: “Bu fonun, Türkiye’yi Avrupa’ya yaklaştıracak projeler geliştirmek için kullanılması öngörülüyordu. Mesela hakim, savcı ve gazetecilerin eğitilmesi yoluyla. Türkiye’de siyasi alanda yaşanan gelişmelere bakılırsa bu tür projeler geliştirmeye devam edileceğini düşünemiyorum.”

Belçika’dan idam çıkışı

Belçika Başbakanı Charles Michel, Türkiye’nin idam cezası getirilmesi konusunda ülkelerinde referandum düzenlemeye karar vermesi durumunda, buna izin vermeyebileceklerini belirtti