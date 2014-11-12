AB: Türkiye'nin gümrük hassasiyetini ABD'ye anlatıyoruz

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakerecisi Volkan Bozkır'ın Brüksel'de yaptığı "Gümrük Birliği'nin askıya alabiliriz" açıklamasına Avrupa Komisyonu'ndan yanıt geldi. Avrupa Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesinin sözcüsü Joseph Waldstein Serbest Ticaret Anlaşması'nın (TTIP) AB ile ABD arasında müzakere edildiğini, Komisyon'un da çeşitli aşamalarda ABD'ye, Türkiye ile olan Gümrük Birliği meselesini hatırlattığını kaydetti.

Bozkır, AB ile ABD arasında görüşmeleri süren Serbest Ticaret Anlaşması'nın (TTIP) Türkiye'nin endişelerini giderecek ve dolaylı olarak Türkiye'yi de anlaşmanın bir parçası yapacak bir madde eklenmeden onaylanması halinde, AB ile Gümrük Birliği'ni askıya alacaklarını belirtmişti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, "ABD'ye bu konuda TTIP sonrası bir çözüm bulunması gerektiğini çeşitli defalar ilettik" diyen Waldstein, önerilen çözüm önerileri arasında ABD ile Türkiye arasında ek bir serbest ticaret anlaşması (STA) imzalanması olduğunu da söyledi.

Waldstein, "Ticaret Komiseri de bizzat bu ABD-Türkiye STA'sının hayata geçmesi için çağrılarda bulunuyor. Komisyon bu konuda bir çözüm üretilmesi için girişimlerini aynen sürdürecektir" dedi.

"Gümrük Birliği'ni güçlendirmek istiyoruz"

ABD ve AB'nin serbest ticaret görüşmelerini tamamlamaktan hâlâ uzak olduğunu da ifade eden Waldstein, "Her ne kadar taraflar hedeflerini ortaya koydularsa da anlaşmanın detayları şekillenmeye devam ediyor. Türkiye ile aramızda var olan Gümrük Birliği'nin olumlu etkilerini her iki taraf da görmüştür. Bu nedenle biz hazırlanmış olan Dünya Bankası Raporu ışığında bunu daha da genişletmek ve güçlendirmek istiyoruz" diye konuştu.

AB ve ABD arasında imzalanacak olası bir serbest ticaret anlaşmasıyla Türkiye de anlaşmanın bir tarafı haline geliyor. Ankara'nın bu durumda Avrupa üzerinden Türkiye'ye gelecek olan ABD mallarına gümrük kapılarını açması gerekiyor.

Ancak buna karşılık Türk mallarının ABD'ye gümrüksüz girişinin mümkün olmayacağı ve bu durumun "haksız rekabet" yaratacağı belirtiliyor.