AB, Türkiye'den yeni sığınmacı anlaşması isteyebilir

Türkiye ile AB arasında yapılan sığınmacıların geri kabulü anlaşmasının istenilen sonucu vermemesi üzerine, AB ile Türkiye arasında yeni bir anlaşmanın daha gündemde olduğu iddia edildi.

NTV'de yer alan habere göre, Avrupa Birliği yeni anlaşma ile Ankara'dan, Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçen günlük sığınmacı sayısını ciddi oranda aşağıya çekmesini isteyecek.

Türkiye'nin Avrupa'da istenmeyen mültecileri geri alma konusunda daha fazla çaba harcaması da yeni anlaşmanın maddelerinden biri olacak.



AB kaynakları, yeni anlaşma ile Türkiye üzerinden AB'ye teknelerle geçenlerin sayısının en azından yarıya düşürülmesi gerektiği görüşünde. Mülteci krizine ilişkin Türkiye-AB zirvesi 7 Mart pazartesi günü Brüksel'de yapılacak.



AB dönem başkanı Hollanda ve Almanya'nın aralarında olduğu 10 ülke Türkiye'ye daha somut taahhütlerde bulunulmasından yana.



AB yetkililerine göre, Türkiye ile var olan anlaşmalar istenilen düzeyde ilerlemiyor. Geçen haftalarda Avrupa'ya geçen sığınmacı sayısında yine artış oldu.