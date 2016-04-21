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Dünya
Deutsche Welle

AB Türkiye'den Suriyeli mülteci alacak

Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye'den kaç mülteci alacağı ve bunların dağılımına ilişkin bir yol haritası üzerinde anlaştı.

21 Nisan 2016 21:58


Lüksemburg'da bugün bir araya gelen Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin içişleri bakanları Türkiye ile yapılan mülteci anlaşmasının ayrıntılarını ele aldı. Geri Kabul Anlaşması uyarınca Türkiye'ye geri gönderilen mülteciler karşılığında kaç Suriyeli alınacağını görüşen bakanlar bu konuda bir yol haritası oluşturdu.

Buna göre Almanya, ilk etapta her ay 100 Suriyeli mülteci almayı planlıyor. Türkiye'den toplamda ise her ay yaklaşın 1100 Suriyeli'nin çeşitli Avrupa ülkelerine dağıtılması öngörüldü. Diğer Avrupa ülkelerinden Norveç'in ayda 218, Fransa'nın 148 ve İtalya'nın da 118 sığınmacı almayı kabul ettiği belirtliyor. Alman haber ajansı dpa'nın edindiği bilgiye göre Almanya'nın gönüllü olarak ayda 200 Suriyeli'yi kabul etmesi de söz konusu.

#bbild#

Plan dört aylık

Lüksemburg'da üzerinde anlaşma sağlanan plan ilk aşamada dört ayı kapsıyor ve bu dört ayın ardından nasıl bir planın devreye sokulacağı henüz belirsizliğini koruyor. Söz konusu plana Polonya ve Slovakya'nın ise karşı çıktığı, Macaristan'ın ise geçen yıl sığınmacıların üçüncü ülkeler tarafından kabul edilmesini amaçlayan görüşmelerde herhangi bir vaatte bulunmadığı için, plana uymak zorunda olmadığı bildiriliyor.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere Türkiye ile varılan ve yürürlüğe giren Geri Kabul Anlaşması'nın meyve vermeye başladığını ve Yunanistan'a gelen sığınmacı sayısında düşüş yaşandığını ifade etti.

"Yükümlülükler karşılıklı"

Bakan de Maiziere, ayrıca Ankara'dan gelen AB'nin vize muafiyeti ile ilgili verdiği sözleri tutmadığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtti. Bir anlaşmanın hayata geçirilmesi için her iki tarafın yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini kaydeden de Maiziere, Ankara'nın da üzerine düşen bütün kriterleri uygulamaya sokmasının şart olduğunu ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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