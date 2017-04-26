AB: Türkiye müzakereler konusunda tutumunu açıklığa kavuşturmalı

Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin hâlâ AB üyesi olmak isteyip istemediği konusunda tutumunu açıklığa kavuşturması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis Türkiye'nin üyelik süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'deki demokratik standartları konusunda blok içerisinde "ciddi endişeler” bulunduğunu belirten Dombrovskis Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin hâlâ AB üyesi olmak isteyip istemediği konusunda tutumunu açıklığa kavuşturması gerektiğini söyledi.

Valdis Dombrovskis Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki anlaşmazlığa karşın mülteciler ve göçmenler konusundaki işbirliğinin önemini koruduğunu ifade etti.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis "Ciddi endişelerimiz var ama aynı zamanda birlikte çalışmamız gereken bir dizi alan bulunuyor. Avrupa Birliği ve üyelik sürecine dair niyetlerini açık hale getirmek Türkiye'ye bağlı” diye konuştu.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi salı günü yaptığı oturumda Türkiye'nin yeniden siyasi ve hukuki ‘denetim sürecine' dâhil edilmesine karar vermişti.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri karar sonrasında Twitter hesabından yaptığı açıklamada Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin askıya alınmasının çok daha yakın olduğunu ifade etmişti.

Salı gün Reuters haber ajansına bir mülakat veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Şu anda Türkiye'ye karşı alınan bu karar tamamen siyasidir.

Biz zaten böyle bir kararı tanımıyoruz" demişti. Türkiye'nin sonsuza kadar Avrupa'nın kapısında beklemeyeceğini vurgulayan Erdoğan Avrupa Birliği üyelik müzakerelerini referanduma götürme sinyali vermişti.

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Reuters / EC/ GA