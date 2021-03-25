AB-Türkiye krizi nasıl aşılabilir?

Değer Akal

Ekonomi profesörü Erdal Yalçın, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerini canlandırmak için çözümün Gümrük Birliği'nin modernizasyonu değil, bunun yerine yeni bir serbest ticaret anlaşması yapılması olduğunu söyledi.

AB-Türkiye ilişkileri konusunda uzman isimlerden olan Yalçın, AB Liderler Zirvesi öncesinde Ankara-Brüksel hattında yaşanan son gelişmeleri, AB'nin teşvik ve yaptırımlar öngören yeni yol haritasını ve Türkiye'de artan siyasi ve ekonomik istikrarsızlığı, DW Türkçe'ye değerlendirdi.

AB ile Türk Hükümeti'ni, kısa vadeli hesaplarla hareket etmekle eleştiren Yalçın, "AB'nin havuç gibi gösterdiği Gümrük Birliği modernizasyonu aslında içi boş bir teklif" dedi.

Türkiye halkının AB'ye tam üyelik umudunun gerek Avrupa'da gerek Türkiye'de suistimal edildiğini, bunun siyasi oyun haline getirildiğini aktaran Yalçın, artık buna son verilerek, ilişkilerde zemin değişikliğine gidilmesi gerektiğini kaydetti.

Erdoğan hükümetinin politikalarının siyasi ve ekonomik istikrarsızlığı daha da derinleştirdiğini aktaran Yalçın, bunun Türkiye'yi AB'den daha da uzaklaştırırken, gençlerin omuzlarına çok ağır yükler bindirdiğini anlattı.

Konstanz Üniversitesi'nden uluslararası ekonomi politikaları ve Türkiye uzmanı Prof. Dr. Erdal Yalçın'a yönelttiğimiz sorular ve yanıtları şöyle:

Türkiye'de son haftalarda yaşananlar AB başkentlerinde endişeyle izleniyor. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı, HDP'yi kapatma girişimi, HDP'li Ömer Faruk Gergelioğlu'nun bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi. Ayrıca, Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı'ndan azledilmesi ile kurlarda yaşanan büyük dalgalanma. Siz tüm bu olan biteni nasıl değerlendiriyorsunuz?

'Avrupa ile ilişkilerimizi düzeltmek istiyoruz' diyen, reform vaadinde bulunan Türk hükümetinin, AB Liderler Zirvesi'ne günler kala yaptıkları gerçekten inanılır gibi değil. Aslında son yıllarda neye tanık olduysak, bir kez daha aynı şeye tanık oluyoruz: Türk Hükümeti sözüne itimat edilebilen, güvenilir bir hükümet olmaktan çıktı. Türkiye'nin işleyen bir yargısı yok, otoriter yönetim şekli de güçleniyor.

Yarın başlayacak ve iki gün sürecek AB Liderler Zirvesi'nde "pozitif gündem" başlığı altında Türkiye ile yeni bir sürece yeşil ışık yakılması mümkün mü? Almanya buna destek veren ülkeler arasında. Ekonomik ve ticari ilişkilerin canlandırılması, Gümrük Birliği'nin modernizasyonu gibi alanlarda yeni adımlar görebilir miyiz?

Türkiye'de tek başına son bir haftada yaşananlar, gerçekte, pozitif olarak nitelendirilebilecek bir gündemin olmadığını zaten açıkça gözler önüne seriyor. Türk Hükümeti'nin güvenilir, yapıcı bir tutum sergilemediği de ortada. Ama hem AB hem Türkiye, siyasi önceliklerini kısa vadeli çıkarlarını dikkate alarak belirliyor. AB, Türkiye üzerinden Avrupa'ya göçmenlerin gelmemesini ve Türkiye ile Yunanistan arasında askeri bir ihtilafın önlenmesini istiyor. Erdoğan için de Türk ekonomisini istikrara kavuşturmak, ev sahipliği yaptığı göçmenlere AB'den mali yardım almak en önemli öncelikler. Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ise asli sorunların çözümünü sağlayacak yol değil…

Birçoklarının aksine siz Gümrük Birliği modernizasyonunu gerçekçi bir yol, sürdürülebilir bir çözüm olarak görmüyorsunuz, neden?

Evet, Türkiye'nin ticaretinin yüzde 50'si AB ile ve Türk ekonomisinin geleceği de yine AB ile olacak. Ancak bildiğiniz gibi, çok derin bir ekonomik entegrasyon öngören Gümrük Birliği, Türkiye'nin AB'ye tam üye olacağı varsayımından yola çıkılarak öngörülmüştü. Gümrük Birliği, Türkiye'nin büyük ölçüde AB'de alınan ekonomi politika kararlarına uymasını öngörüyor. AB'de alınan kararlar, doğrudan Türkiye ekonomisini etkiliyor. Ancak gelinen noktada Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda AB'ye üye olamayacağı çok açık. Bu nedenle AB'nin Türkiye'ye yönelik uygulamak istediği havuç-sopa politikasında, Gümrük Birliği'ni havuç gibi gösterme isteği kanımca dürüst bir yaklaşıma dayanmıyor.

Sizin öneriniz ne?

Türkiye herhangi bir ülke değil. 83 milyonu aşkın nüfusu daha da artacak olan Türkiye, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan bir ülke. Ve bu şu anlama geliyor: Dış politikası kimi zaman AB ile çelişebilir, Türkiye'nin gayet tabii ki AB'den farklı ulusal menfaatleri olabilir ve bu bakımdan daha fazla siyasi esnekliğe ihtiyaç duyabilir. Artık gerçeklerle yüzleşmek zorundayız ve Türkiye'nin önümüzdeki en az on yıl boyunca AB'ye üye olamayacağı açık. Gelecekte bir gün üyelik perspektifinin yeniden gündeme gelip gelmeyeceğini de bilmiyoruz. Bu nedenle AB'nin havuç gibi gösterdiği Gümrük Birliği modernizasyonu aslında içi boş bir teklif. Bana göre olması gereken derin ve kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasıdır. Eğer AB Türkiye'ye samimi ve gerçekçi bir perspektif sunmak istiyorsa o zaman biz Avrupalılar olarak dürüst olmalı, Türkiye ile yeni bir ortaklık anlaşması müzakerelerine başlamalıyız. Tıpkı İngiltere, İsviçre ve Ukrayna ile yaptığımız gibi…

Peki, serbest ticaret anlaşması nasıl bir fark yaratacak?