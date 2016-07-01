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Deutsche Welle

AB: Türkiye ile yapıcı görüşmeler yaptık

AB ile Türkiye arasında vize serbestisine yönelik görüşmeler sürüyor. Çavuşoğlu’nun terörle mücadele yasasında değişikliğe gidilmeyeceğini yinelemesine rağmen, yapıcı görüşmeler yapıldığı bildiriliyor.

01 Temmuz 2016 02:00


Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinde Mali ve Bütçesel Hükümler faslının açılması nedeniyle düzenlenen hükümetler arası konferansa katılmak üzere Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB Bakanı Ömer Çelik, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans bir araya geldi. Timmermans, görüşmeye ilişkin değerlendirmelerini Twitter hesabından paylaştı.

Çavuşoğlu ve Çelik ile yapıcı görüşmeler yaptıklarını yazan Timmermans, ‘Vize serbestisi için yerine getirilmesi gereken kriterlere dair büyük ölçüde fikir birliğine vardık' dedi.

Timmermans vize serbestisine ilişkin henüz uzlaşılamayan konularda ise çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Timmermans ile görüşmesinden kısa süre önce Avrupa'nın terörle mücadele konusunda çifte standart uyguladığını belirterek, vize serbestisi için terörle mücadele yasasında değişikliğe gidilemeyeceğini ifade etmişti. Vize serbestisi için gerekli 72 şart içinde terörle mücadele yasası kapsamında, terör tanımının değiştirilmesi talep ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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TürkiyeMaliBütçesel HükümlerBrükselDışişleri Bakanı Mevlüt Bakanı Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans TimmermansTwitterTimmermansDışişleri BakanıAvrupaDeutsche Welle Türkçe DW/RTRDGA/AÜ

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