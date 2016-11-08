T24 LogoT24 Logo
Politika

AB: Türkiye güvenilir siyasi sürece geri dönmeli

"Türkiye ile siyasi diyalogu sürdürmeye hazırız"

08 Kasım 2016 15:52

Avrupa Birliği'nden HDP milletvekilleri ve Cumhuriyet gazetesinin yazar ve yöneticilerinin tutuklanması ilişkin bir açıklama yapıldı. Türkiye'deki son gelişmelerin endişe verici olduğunu belirten açıklamada, "Türkiye güvenilir siyasi sürece geri dönmeli. Türkiye ile siyasi diyalogu sürdürmeye hazırız" dendi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Sorumlusu Federica Mogherini, "Türkiye’ye parlamenter demokrasiye sahip çıkma; insan haklarını, hukukun üstünlüğünü, temel özgürlükleri, adil yargılanma hakkını ve AB üyeliği için aday ülke olarak taahhütlerini muhafaza etme çağrısında bulunuyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin güvenilir siyasi sürece geri dönmesi gerektiğini belirten Mogherini, "Bu bakımdan, AB ve üye ülkeler durumu yakından izlemeye ve değerlendirmeye devam edecek. Tüm düzeylerde mevcut çerçevede siyasal diyalogu sürdürmeye hazırız" dedi.

ETİKETLER

HDPCumhuriyetABFederica Mogherini

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24