AB: Türkiye güvenilir siyasi sürece geri dönmeli

Avrupa Birliği'nden HDP milletvekilleri ve Cumhuriyet gazetesinin yazar ve yöneticilerinin tutuklanması ilişkin bir açıklama yapıldı. Türkiye'deki son gelişmelerin endişe verici olduğunu belirten açıklamada, "Türkiye güvenilir siyasi sürece geri dönmeli. Türkiye ile siyasi diyalogu sürdürmeye hazırız" dendi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Sorumlusu Federica Mogherini, "Türkiye’ye parlamenter demokrasiye sahip çıkma; insan haklarını, hukukun üstünlüğünü, temel özgürlükleri, adil yargılanma hakkını ve AB üyeliği için aday ülke olarak taahhütlerini muhafaza etme çağrısında bulunuyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin güvenilir siyasi sürece geri dönmesi gerektiğini belirten Mogherini, "Bu bakımdan, AB ve üye ülkeler durumu yakından izlemeye ve değerlendirmeye devam edecek. Tüm düzeylerde mevcut çerçevede siyasal diyalogu sürdürmeye hazırız" dedi.