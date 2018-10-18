AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'den, NEVÜ Rektörü Bağlı'ya ziyaret

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA) - AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı ziyaret etti.

NEVÜ\'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2. Kapadokya Kültürel İmece Festivali\'ne katılmak üzere Nevşehir’de bulunan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger ve eşi Marilena Berger, festival öncesi NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’ya makamında ziyaret gerçekleştirdi. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger ve eşine ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile

getirerek teşekkür eden Rektör Bağlı, kendilerini Kapadokya’nın eşsiz doğal ve kültürel güzellikleri

arasında eğitim veren üniversitede ağırlamaktan büyük onur duyduklarını ifade etti. Rektör Bağlı ayrıca konuklarına üniversite hakkında bilgi verdi.

Kapadokya’da bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Büyükelçi Berger ve eşi,

Kapadokya’nın eşsiz güzelliklerini yansıtan oluşumlara hayran kaldıklarını dile getirdiler.

Büyükelçi Berger’in NEVÜ Şeref Defteri\'ne imzalamasının ardından günün anısına heyetler arası plaket takdiminde bulunuldu.

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