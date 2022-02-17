AB-Türkiye Delegasyonu Başkanı’ndan HDP’ye ziyaret

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüleri Feleknas Uca ve Hişyar Özsoy’dan oluşan heyet, AB-Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Mayer-Landrut, Müteşar Stefano Fantaroni ve Siyasi İşler Danışmanı Sema Kılıçer’den oluşan heyeti HDP Genel Merkezi’nde kabul etti.

Görüşmenin içeriğine ilişkin olarak HDP'den "Görüşmede Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği, demokrasi sorunu ve partimize yönelik baskılar başta olmak üzere birçok başlıkta görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca kapatma ve Kobanî davalarında yaşanan hukuksuzluklar da heyetle paylaşıldı." açıklaması yapıldı.