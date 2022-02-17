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AB-Türkiye Delegasyonu Başkanı’ndan HDP’ye ziyaret

17 Şubat 2022 16:16

HDP Eş Genel Başkanı  Mithat Sancar, Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüleri Feleknas Uca ve Hişyar Özsoy’dan oluşan heyet, AB-Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Mayer-Landrut, Müteşar Stefano Fantaroni ve Siyasi İşler Danışmanı Sema Kılıçer’den oluşan heyeti HDP Genel Merkezi’nde kabul etti.

Görüşmenin içeriğine ilişkin olarak HDP'den  "Görüşmede Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği, demokrasi sorunu ve partimize yönelik baskılar başta olmak üzere birçok başlıkta görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca kapatma ve Kobanî davalarında yaşanan hukuksuzluklar da heyetle paylaşıldı." açıklaması yapıldı. 

 

HDPgörüşmeAB - Türkiye Delegasyonu
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