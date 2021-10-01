AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut, Diyarbakır'a gitti; görüşmeler basına kapalı gerçekleşti

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut beraberindeki heyetle Diyarbakır’da HDP ve AKP il başkanlıklarını ziyaret etti. Basına kapalı ziyaretlerde, heyetin görüşmelerinin içeriğinin paylaşılmamasını istendiği öğrenildi.

Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nicolaus Meyer Landrut başkanlığındaki heyet Diyarbakır’da önce Vali Vekili Murat Yıldız’ı ziyaret etti. Sadece karşılanmanın basına açık olduğu ziyarete, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi İbrahim Mete Yağlı da katıldı.

Diyarbakır Valiliği, görüşmeyle ilgili şu açıklamayı yayımladı:

"Diyarbakır’ın kültür, turizm ve ekonomisindeki gelişmelerin ele alındığı görüşme sonrası karşılıklı iyi ve güzel dileklerde bulunuldu."

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut başkanlığındaki heyet daha HDP Diyarbakır il Başkanlığı’nı ziyaret etti. HDP İl Eş Başkanları Zeyyat Ceylan ve Gülşen Özer’in yer aldığı basına kapalı ziyaretle ilgili sadece fotoğraflar HDP İl Başkanlığı’nın sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Heyet, daha sonra AKP İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. AB heyetinin basına kapalı gerçekleşen görüşmede, sadece fotoğrafların yayımlanması ve görüşme içeriğinin kamuoyuyla paylaşılmamasını talep ettiği öğrenildi.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanması ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için ek süre talep etmediği halde eylem planı sunması için Türkiye’ye verdiği süre dün (30 Eylül) sona ermişti.