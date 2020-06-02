AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger: Karantina zorunluluğu 15 Haziran’da belki kalkacak

Mehmet Yalçın

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, halen bazı AB ülkelerinin sürdürdüğü ülke dışından gelenlere 14 günlük karantina zorunluluğunun 15 Haziran’da kalkabileceğini söyledi.

Aslında büyükelçi ile söyleşiyi ben yapmadım, o benimle yaptı. Uçuşlar yapılamadığı için Brüksel’de bulunan Berger ile AB Türkiye Ofisi’nin hesabında yayınlanacak bir video dizisi için görüştük, bir gastronomi yazarı olarak yeme-içme ve turizm dünyamızın salgın sonrası geleceği ile ilgili sorularını yanıtladım. Yakalamışken, ben de kendisine birkaç soru sordum.

İlk sorum, “Turizm dünyamız AB ülkelerinin turist gönderilecek ülkeler arasında Türkiye’yi almamasından şikâyetçi. Turizm potansiyeli düşük İskandinav ülkeleri bile listelerde ama yazın milyonlarca Avrupalı’nın koştuğu Türkiye yok. Turizmcilerimiz bunu ‘AB havayollarını ve turizm şirketlerini yaşatmak için milyonlarca avro destek verdi. Bu paranın AB içinde kalması isteniyor’ şeklinde yorumluyorlar” oldu.

Büyükelçi buna “AB üyesi ülkelerde bile kademeli bir açılma öngörülüyor. 15 Mayıs’ta bazı sınırlar açıldı, 15 Haziran da önemli bir tarih olacak. Bu tarihte uluslararası uçuşlar başlayacak ve büyük ihtimalle 2 haftalık karantina zorunluluğu kalkacak. AB ülkelerinin vatandaşları da Türkiye’ye, sahillere gitmek istiyorlar. Haftaya Turizm ve Kültür Bakanı’nız ile AB üyesi ülke büyükelçilerinin bir toplantısı olacak, birçok konu sanırım o zaman netleşecek. Malların ve insanların dolaşımı herkesin yararına…” cevabını verdi.

Geçen hafta Yunanistan turist kabul edeceği ülkeler listesini açıklamış, Türkiye bu listedeki 29 ülke arasında yer almamıştı. Büyükelçi’ye bunun bir haksızlık olup olmadığını da sordum. Buna da, “Hangi kriter baz alındı bilmiyorum ama ülkeden ülkeye farklı uygulamalar var. Bir test döneminden geçiyoruz. Açılma ile beraber altyapının, turizm endüstrisinin, otel ve restoranların nasıl çalışacağı görülecek. Bunlara göre hareket edilecek ve bu da zaman alacak. Açılma basamaklar halinde ilerleyecek, normalleşme muhtemelen 1 ay ve sonrasında olur. Bu adımlar atılırken hastalığın arttığı görülürse geriye de dönülebilir” cevabını verdi.