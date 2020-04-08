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AB Türkiye Delagasyonu Başkanı, Diyarbakır'daki saldırıya ilişkin taziye mesajı yayınladı

08 Nisan 2020 18:10

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Diyarbakır'da meydana gelen ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya dair bir taziye mesajı yayınlayarak saldırıyı kınadı.

Sabah saatlerinde Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, orman işçilerinin geçişi sırasından PKK tarafından el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Diyarbakır Valiliği, olayda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

AB Türkiye Delegasyonu, resmi Twitter hesabından yayınladığı mesajda taziyelerini sundu. Delagasyon Başkanı Christian Berger'in mesajı şu şekilde:

 

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