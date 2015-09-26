AB: Türkiye Avrupa'ya doğru ilerlemiyor, ülkede kalıcı şekilde yolsuzlukla mücadele eksikliği var

Avrupa Komisyonu'nun komşuluk politikası ve genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, Schengen Bölgesi'ne seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarına uygulanan vize yükümlülüğünün 2 yıl sonra kalkabileceği mesajı verdi. "Türkiye ne yazık ki şu anda Avrupa'ya doğru ilerlemiyor" diyen Hahn, ülkede kalıcı şekilde yolsuzlukla mücadele edilmesinin eksikliğini hissetiklerini söyledi.

Avrupa Birliği'nin icra organı Avrupa Komisyonu'nun komşuluk politikası ve genişleme müzakerelerinden sorumlu üyesi Johannes Hahn, Alman Die Welt gazetesi ile mülakatında, 2017 yılında Türk vatandaşlarına vize serbestisinin getirilmesinin 'kendisi açısından mümkün' olduğunu belirtti. Avrupa Komisyonu yetkilisi, bunun için bazı şartların yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Hahn, "Daha üzerinde çalışılması gereken çok nokta var. Örneğin sınır yönetimine işlerlik kazandırılması, biyometrik verileri içeren pasaportların dağıtımı ve AB ile sahte belgelerin ortaya çıkartılması konusunda işbirliği yapılması" dedi.

'Türkiye Avrupsa yolunda değil'

Mülakatta Türkiye'nin çok önemli bir stratejik ortak olduğunun altını çizen Hahn, Türkiye ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin AB'nin öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Hahn, gümrük birliğinin geliştirimesini buna örnek gösterdi. "Türkiye ne yazık ki şu anda Avrupa'ya doğru ilerlemiyor" diyen Hahn, ülkede kalıcı şekilde yolsuzlukla mücadele edilmesinin eksikliğini hissetiklerini söyledi. Hahn, Türkiye ile müzakerelerde 23'üncü fasıl olan yargı ve temel haklar ile 24'üncü fasıl olan adalet, özgürlük ve güvenliğin de en kısa zamanda açılması gerektiğini belirtti. Hahn, bunun AB'nin de menfaatine olacağını kaydetti.