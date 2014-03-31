AB: Türkiye AB'ye üyelik müzakerelerinde ilerlemeli

Avrupa Birliği Komisyonu, seçimlerin resmi sonuçlarının beklendiğini belirterek, bir aday ülke olarak Türkiye'nin artık AB'ye üyelik müzakerelerinde ilerlemesi gerektiğini belirtti.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ın sözcüsü Maja Kocijancic, AB Komisyonu'nun Genişleme ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Stefan Füle'nin seçimleri izlediğini ve resmi sonuçları beklediğini ifade etti.

Kocijancic, "Türkiye, son üç ayda yaşanan genelde endişe verici gelişmelerin ardından artık bir aday ülke olarak AB'ye üyelik müzakerelerinde ilerlemeli" dedi.

Hukukun üstünlüğü ve temel haklara ilişkin Avrupa standartlarıyla uyumlu reformlara odaklanılması gerektiğini belirten Kocijancic, çoğunluğun parçası olmayan vatandaşlara erişimin öneminin altını çizdi.

Kocijancic, reformlar konusunda Komisyon'un Türkiye ile diyaloğu yoğunlaştırmaya hazır olduğunu söyledi.