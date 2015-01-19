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Dünya
Deutsche Welle

AB terörle mücadelede yeni önlemler alıyor

AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları Fransa'daki terör saldırılarını görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geliyor. Toplantıdan terörle mücadele alanında yeni kararların çıkması bekleniyor

19 Ocak 2015 11:07

Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının yeni yıldaki ilk toplantısında Paris saldırıları ve terörle mücadele işbirliğini artırma imkânları değerlendirilecek. Radikal İslamcılarla mücadelede Türkiye ile işbirliğini daha da geliştirme yolları aranacak. AB'li bakanlar bu kapsamda Brüksel'e davetli Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi ile de görüşecek.

Polonya Dışişleri Bakanı Grzegorz Schetyna, "Paris'te yaşanan trajedinin ardından ilk kez toplanıyoruz. Radikalizmin artış nedenlerini belirlemek ve sorunla kökünden mücadele etmek zorundayız" açıklamasında bulundu.

Fransa'daki saldırılar üzerine geçen hafta Paris'te toplanan AB içişleri bakanları ile ABD Adalet Bakanı Eric Holder, ortak yolcu veritabanı oluşturulması konusunda uzlaşmaya varmıştı.

AB dışişleri bakanlarının toplantısında ele alınacak diğer başlıklar arasında Ukrayna krizi ve Rusya ile ilişkiler de yer alıyor. AB, Ukrayna'daki ayrılıkçıları desteklediği gerekçesiyle Moskova'ya karşı bir dizi yaptırımı yürürlüğe koymuştu.

Libya'daki durum ve iklim değişikliğiyle mücadele, Brüksel'deki toplantının diğer gündem maddelerini oluşturuyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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