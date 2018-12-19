AB tek kullanımlık plastiği yasaklıyor

AB ülkeleri tek kullanımlık plastik ürünlerin yasaklanması konusunda uzlaşmaya vardı. Uygulama ile özellikle denizlerdeki plastik kirliliğinin azaltılması amaçlanıyor.Avrupa Birliği'nin (AB) plastik tabak, pipet ve bir defa kullanılmaya elverişli diğer sentetik ürünleri yasaklama kararının iki yıl içerisinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Avrupa Parlamentosu ile AB üyesi ülkelerin temsilcileri çevreyi ve denizleri kirleten sentetik atık miktarının azaltılmasını öngören tasarının ayrıntıları üzerinde anlaştı.

AB Komisyonu mayıs ayında bir defa kullanılıp atılan plastik tabak, pipet, pamuklu çubuk ve sair sentetik ürünlerin yasaklanmasını önermişti. Sentetik ambalaj ve bardak miktarının azaltılması için de yeni uygulamalara geçilmesi planlanıyor. Avrupa Parlamentosu ve üye ülkeler tarafından üzerinde hafif değişiklik yapılan AB yasa tasarısının iki yıla kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Üreticinin maliyeti artacak

Plastik atık mevzuatında yapılması öngörülen değişiklik günlük hayatı da etkileyecek. Ancak AB sadece daha iyi alternatiflerin bulunduğu sentetik ürünleri yasaklamayı amaçlıyor. 2015 yılında 1,5 milyon kişiyi istihdam eden ve 340 milyar euro satış hasılatı elde eden sentetik branşı açısından da önem taşıyor.

AB Komisyonu çevre açısından kapsamlı avantaj bekliyor. Alınacak önlemlerle yıllık karbondioksit emisyonu 3,4 milyon ton ve 2030 yılına kadar da çevreye verilen zarar 22 milyar euro azaltılabilecek. 6,5 milyar euronun da tüketicinin cebinde kalacağı hesaplanıyor. AB Komisyonu amacın denizlerdeki atıkların yüzde 80'ini oluşturan sentetik maddelerin azaltılması olduğunu duyurdu.

Yeni çevre stratejisinde sentetik atıkların tasfiyesinde üretici şirketlerin de yükümlülük alması öngörülüyor. Sigara imalatçıları izmaritlerin toplanmasından kaynaklanan giderlere ortak edilecek. Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze medyaya yaptığı açıklamada "sigara gibi kullanıldıktan sonra atılan madde üretenlerin bundan böyle atıklar için daha fazla sorumluluk üstleneceklerini" söyledi. Schulze kumsal ve parkların sigara artıklarından temizlenmesinin maliyetine sigara şirketlerinin de katılacağını belirtti.

DW, dpa/AG, BÖ

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