-AB SURİYE'Yİ MASAYA YATIRIYOR BRÜKSEL (A.A) - 29.04.2011 - AB üyesi ülkelerin büyükelçileri bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de Suriye'ye yaptırımlar konusunu görüşmeye hazırlanırken, üye ülkelerin konuya ilişkin fikir birliği içinde oldukları bildirildi. Avrupa Dış Eylem Servisi Genel Sekreteri Pierre Vimont, toplantı öncesinde kendisine yöneltilen, Suriye'ye yaptırımlar uygulanması olasılığı hakkındaki bir soruyu yanıtlarken, ''Suriye'de harekete geçmek konusunda AB üyesi ülkeler arasında fikir birliğinin bulunduğu kanısındayım'' dedi. AB Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ın sözcüsü de toplantıdan önce yaptığı açıklamada, yaptırımlar konusunda ''tüm olasılıkların'' masada olduğunu söyledi.