-AB Suriye'ye yaptırım listesini genişletti BRÜKSEL/ŞAM (A.A) - 01.12.2011 - AB'nin, özellikle finans, petrol ve gaz sektörünü hedef alarak Suriye'nin yaptırım listesini genişlettiği bildirildi. Diplomatik kaynaklar, Avrupa Birliği'nin bu kapsamda, Suriye'den 11 şirket ve 12 kişiyi daha yaptırım listesine almaya karar verdiğini belirtti. Kaynaklar, amacın "rejimin finansman kaynaklarını kesmek" olduğunu kaydetti. Diplomatik kaynaklar, AB üyelerinin prensipte uzlaştığı kapsamlı ilave yaptırımlar arasında, Avrupalı şirketlerin Suriye'de enerji yatırımlarına katılmasının yasaklanması, internetteki yazışmaların izlenmesini sağlayan yazılımların bu ülkeye satışının durdurulması ve Suriye tahvillerine alım yasağı bulunduğunu belirtmişti. İlave yaptırımlarla birlikte Avrupalı sigorta şirketleri sağlık sigortası haricinde Suriye'deki faaliyetleri donduracak, Suriye bankalarının AB'de yeni şubeler açması ya da Avrupalı bankalarla ortaklıklar kurması engellenecek. Dışişleri bakanları ayrıca, Şam yönetiminin şiddet politikasında sorumluluğu bulunan 12 kişiye daha seyahat yasağı getirerek AB'deki malvarlıklarını donduracak. AB, Suriye'ye yaptırımlar kapsamında bugüne dek 74 kişi ve 19 kuruluşu kara listeye almış, silah ambargosu başlatmış ve bu ülkeden petrol ithalatını durdurmuştu. Bu arada, Suriye Akdeniz İçin Birlik üyeliğini askıya aldığını bildirdi.