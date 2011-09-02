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Dünya

AB, Suriye'den petrol ithalatını yasakladı SOPOT (A.A)

02 Eylül 2011 18:20

-AB, Suriye'den petrol ithalatını yasakladı SOPOT (A.A) - 02.09.2011 - Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Suriye'den yapılan petrol ve petrol ürünleri ithalatını kesme kararı aldı. AB yetkilileri, bu kararın, AB dışişleri bakanlarının Polonya'daki toplantısında alındığını açıkladı. Beşşar Esad yönetimi üzerindeki ekonomik baskıyı artırma amacı taşıyan petrol ambargosu, yaptırımları giderek yoğunlaştıran AB için önemli bir adım anlamına geliyor. AB, ABD ve diğer batılı ülkelerle birlikte, Esad'ın ülkede 5 aydır devam eden protestolara karşı takındığı sert tutumdan vazgeçmesi ve yönetimi bırakmasını istiyor. AB'nin bugün aldığı kararla birlikte, Suriye'nin AB ülkelerine ham petrol ihracatı yarın yasaklanacak. Ancak, devam eden sözleşmelerdeki şartların 15 Kasım'a kadar yerine getirilmesi gerekecek.  AB ayrıca, varlıklarını dondurduğu ve seyahat yasağı koyduğu Suriyeli kurumların ve kişilerin listesini de genişletti. Listeye 3 kurum ve 4 Suriyeli ismin daha eklendiği bildirildi.

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