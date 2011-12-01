-AB Suriye ve İran'a yaptırımları görüşüyor BRÜKSEL (A.A) - 01.12.2011 - AB dışişleri bakanları Suriye ve İran'a yeni yaptırımları görüşmek için toplandı. İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt, toplantıya girerken basına yaptığı açıklamada, ''Suriye'ye askeri müdahalenin AB'nin gündeminde olmadığını'' söyledi. Bildt, geniş kapsamlı ilave yaptırımlarla Şam yönetimini şiddet politikasından vazgeçirmeye çalışacaklarını kaydetti. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, İran'ın Suriye'nin şiddet politikasına yardımcı olduğunu belirterek, ''İran'da yaşananlar ve Suriye'de yaşananlar arasında bağlantı var'' dedi. AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ise ''Suriye'de herkesin can güvenliğini sağlamak için Arap Birliği ve Türkiye ile yakın çalışmayı sürdüreceklerini'' vurguladı.