-AB, SURİYE İLE DİYALOĞA HAZIR ŞAM (A.A) - 25.01.2011 - Avrupa Birliği'nin (AB) Genişlemeden Sorumlu Komiseri Stefan Füle, AB'nin Suriye ile ciddi ve şeffaf bir diyaloğa hazır olduğunu söyledi. Suriye'nin Resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile bir araya gelen Füle, "AB'nin Suriye ile ortaklık anlaşmasını en kısa sürede imzalamak istediğini" kaydetti. Füle imzalanacak ortaklık anlaşmasının olumlu sonuçlar vermesini sağlamak için "AB'nin, Suriye'nin kaygıları konusunda Suriye ile ciddi ve şeffaf bir diyaloğa hazır olduğunu" söyledi. Görüşmede Velid Muallim, AB'ye, bölgede adil ve kapsamlı bir barış sağlanabilmesi için İsrail'in barışın gerekliliklerini getirmesi yönünde daha etkin bir rol oynama çağrısı yaptı. Füle, Suriye'nin Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Abdullah Dardari ile de görüştü.